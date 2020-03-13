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Регион
Опубликовано 13 марта 2020, 02:59

FIA отложила старт нового сезона "Формулы-1" из-за коронавируса

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Гран-при Австралии должен был пройти с 13 по 15 марта.

Международная автомобильная федерация (FIA) отложила старт нового сезона гонок "Формулы-1" из-за распространения коронавируса в мире. Об этом говорится в сообщении организации.

Начаться сезон должен был в ближайшие выходные в Австралии, однако теперь неизвестно, когда гонщики смогут открыть новый чемпионат. Отмечается, что дата старта будет сообщена позже.

Ранее команда McLaren сообщила о том, что снимается с австралийского этапа "Формулы-1" из-за обнаруженного у одного из сотрудников коронавируса.

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Артур Белкин
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