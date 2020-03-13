FIA отложила старт нового сезона "Формулы-1" из-за коронавируса
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Гран-при Австралии должен был пройти с 13 по 15 марта.
Международная автомобильная федерация (FIA) отложила старт нового сезона гонок "Формулы-1" из-за распространения коронавируса в мире. Об этом говорится в сообщении организации.
Начаться сезон должен был в ближайшие выходные в Австралии, однако теперь неизвестно, когда гонщики смогут открыть новый чемпионат. Отмечается, что дата старта будет сообщена позже.
Ранее команда McLaren сообщила о том, что снимается с австралийского этапа "Формулы-1" из-за обнаруженного у одного из сотрудников коронавируса.