FIA отложила старт нового сезона "Формулы-1" из-за коронавируса

Гран-при Австралии должен был пройти с 13 по 15 марта.

Международная автомобильная федерация (FIA) отложила старт нового сезона гонок "Формулы-1" из-за распространения коронавируса в мире. Об этом говорится в сообщении организации.

Начаться сезон должен был в ближайшие выходные в Австралии, однако теперь неизвестно, когда гонщики смогут открыть новый чемпионат. Отмечается, что дата старта будет сообщена позже.