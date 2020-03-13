Португалия и Бельгия закроют школы, ночные клубы и бары из-за коронавируса

Кроме того, одна из стран ограничит для жителей посещение торговых центров.

Власти Бельгии и Португалии приняли решение о введении ряда ограничительных мер в странах из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает AFP.

Так, в Бельгии с полуночи субботы будут отменены все культурно-массовые мероприятия, закрыты школы, бары, дискотеки и ночные клубы.

Аналогичные меры примут и в Португалии. Школы страны закроют до 9 апреля, а порты не будут принимать круизные суда, идущие под флагом других государств. Также для местных жителей ограничат посещение торговых центров.