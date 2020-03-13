Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2020, 07:42
3111

Португалия и Бельгия закроют школы, ночные клубы и бары из-за коронавируса

Кроме того, одна из стран ограничит для жителей посещение торговых центров.

Власти Бельгии и Португалии приняли решение о введении ряда ограничительных мер в странах из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает AFP.

Так, в Бельгии с полуночи субботы будут отменены все культурно-массовые мероприятия, закрыты школы, бары, дискотеки и ночные клубы.

Аналогичные меры примут и в Португалии. Школы страны закроют до 9 апреля, а порты не будут принимать круизные суда, идущие под флагом других государств. Также для местных жителей ограничат посещение торговых центров.

Ранее Лайф сообщал: Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией. По последним данным, число заражённых в мире превысило 130 тысяч человек. В России количество заболевших возросло до 34.

BannerImage

Фото © ТАСС / EPA

Артур Белкин
  • Новости
  • В мире
  • Бельгия
  • Португалия
  • Коронавирус
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar