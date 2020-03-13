Политолог сравнил поправку Терешковой с паровозом

Собеседник Лайфа считает неслучайным, что после одобрения её поправки Госдумой общее число россиян, поддерживающих изменение конституции, согласно опросу ВЦИОМа, выросло.

Президент консалтингового агентства Bakster-group, политолог Дмитрий Гусев считает закономерным, что число россиян, готовых проголосовать за предложенные изменения в конституцию, увеличилось на 22 процентных пункта меньше чем за неделю. По мнению эксперта, на этот рост напрямую повлияла поправка Валентины Терешковой, предложившей снять ограничения по числу президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина.

— У нас, можно сказать, большинство жителей России за то, чтобы Путин никуда не уходил, эти данные были известны давно. Вот и произошла интересная штука: когда эту поправку внесли в Госдуму и когда она была принята, одобрение всех поправок в целом выросло, — заявил Гусев в беседе с Лайфом. — И это очень логично, когда что-то выступает как паровоз и тянет за собой все остальные поправки.

Математика, по словам эксперта, здесь простая: раньше количество людей, которые выступали за то, чтобы Путин избирался ещё один раз в 2024 году, было больше, чем сторонников всех поправок. Сейчас же их количество приближается к числу сторонников следующего срока Путина.

— Конечно, информированность растет и многие россияне знают о дате общероссийского голосования. Большая часть, около 80%, планирует принять в нём участие. И эта информированность будет расти, — добавил политолог, комментируя опрос ВЦИОМа.