В Словении зафиксирована первая смерть от коронавируса
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Умер пожилой мужчина, имевший другие хронические заболевания.
В Словении скончался первый пациент, заражённый коронавирусом, сообщает STA со ссылкой на источники.
Отмечается, что умерший был пожилым мужчиной и имел несколько хронических заболеваний. Он был инфицирован в городе Метлика, где несколько жителей дома престарелых заразились от врача, который подхватил инфекцию в Италии.
Доктор был на работе в течение трёх дней, прежде чем у него появились симптомы, в это время он общался с несколькими жителями и сотрудниками дома престарелых. Анализы семи пожилых людей и пяти сотрудников учреждения дали положительный результат на коронавирус, что делает Метлику одной из самых горячих точек болезни в Словении.
Напомним, первый случай заболевания зафиксирован в Словении 5 марта, пациент вернулся из Марокко через Италию. Теперь же эпидемия стремительно распространяется в других странах мира. Так, больше всего коронавирус задел Италию, Южную Корею и Иран, с которыми прекратили сообщение большинство стран мира. Всемирная организация здравоохранения объявила заболевание CoViD-19 пандемией. Всего в мире заражено около 150 тысяч человек.