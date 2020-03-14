В Словении зафиксирована первая смерть от коронавируса

Умер пожилой мужчина, имевший другие хронические заболевания.

В Словении скончался первый пациент, заражённый коронавирусом, сообщает STA со ссылкой на источники.

Отмечается, что умерший был пожилым мужчиной и имел несколько хронических заболеваний. Он был инфицирован в городе Метлика, где несколько жителей дома престарелых заразились от врача, который подхватил инфекцию в Италии.

Доктор был на работе в течение трёх дней, прежде чем у него появились симптомы, в это время он общался с несколькими жителями и сотрудниками дома престарелых. Анализы семи пожилых людей и пяти сотрудников учреждения дали положительный результат на коронавирус, что делает Метлику одной из самых горячих точек болезни в Словении.