Джиган сделал странное заявление насчёт своего отцовства, после того как покинул рехаб

34-летний артист продолжает шокировать подписчиков, которые считают, что ему стоит вернуться в реабилитационную клинику.

Недавно у Джигана, отца трёх дочек, наконец появился сын. Однако вместо того, чтобы поддерживать жену после родов, рэпер угодил в рехаб. Но, даже выйдя из него, он продолжает вести себя странно. Музыкант записал ролик, чтобы поздравить малыша с тем, что ему исполнился месяц. И его поведение сочли неадекватным. А теперь и вовсе сбил с толку всех, заявив в "Инстаграме", что он крёстный отец собственного сына.

Thank you GOD! #love 🙌🏽💚💙❤️🌿😊Спасибо, крёстный! 🙏🏽

Я теперь крёстный Давида official’s! Джиган

Фото © Instagram / iamgeegun

Пост рэпер снабдил архивными снимками со Снуп Догом и решил никак не объяснять свои слова. Однако у поклонников возникло много вопросов. Они никак не могли понять, почему музыкант называет себя крёстным родного сына — шутит ли он или находится под действием алкоголя или других веществ.

Видео © Instagram / iamgeegun

Пора бы уже определиться, кто ты Давиду: крёстный или отец, всё-таки месяц прошёл kseni_ivanitskaya

Джига, я так понимаю, что коронавирус быстрее стихнет, чем тебя отпустит... Какой ты крёстный!? Если ты отец loemum

Фото © Instagram / iamgeegun

Так жаль, что его не долечили и уже отправили домой dianochka_tumasyan