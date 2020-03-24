При этом показатели снизились по сравнению с прошлым месяцем.

В России в 24 субъектах и 12 центральных городах превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

— В структуре циркулирующих вирусов гриппа наибольший удельный вес составляют доли вирусов гриппа типа В и вирусов гриппа субтипа А(H1N1)09. В структуре респираторных вирусов не гриппозной этиологии наиболее активны РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, — отмечается в сообщении.

За минувшую неделю лабораторно обследовано более 112 тыс. человек. При этом доля гриппозных вирусов снизилась по сравнению с прошлой неделей до 60,6%.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.