В 24 субъектах РФ превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом
При этом показатели снизились по сравнению с прошлым месяцем.
В России в 24 субъектах и 12 центральных городах превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
— В структуре циркулирующих вирусов гриппа наибольший удельный вес составляют доли вирусов гриппа типа В и вирусов гриппа субтипа А(H1N1)09. В структуре респираторных вирусов не гриппозной этиологии наиболее активны РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, — отмечается в сообщении.
За минувшую неделю лабораторно обследовано более 112 тыс. человек. При этом доля гриппозных вирусов снизилась по сравнению с прошлой неделей до 60,6%.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Доля регионов, превысивших эпидемиологический порог, за месяц снизилась на шесть позиций, на 18 февраля ситуация была зарегистрирована в 31 субъекте России. Ранее главный инфекционист РУДН рассказала, чем грипп отличается от коронавируса.
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