Совладельцу сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" предъявили обвинение

Он долгое время скрывался от следствия в Испании, где продолжил строительный бизнес.

Совладельцу сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому предъявили обвинение в совершении преступления по статье "Дача взятки". Кадры с допроса опубликовали на официальном ютуб-канале Следственного комитета РФ.

Напомним, Вишневского на прошлой неделе выдали России польские власти. Из-за ситуации с распространением коронавируса его отправили на 14-дневный карантин в СИЗО. Позже ему сделали тест на вирус и после отрицательного результата предъявили обвинение.

По версии следствия, злоумышленник через своего представителя передал начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области взятку в размере семи миллионов рублей. Благодаря этому Вишневский, несмотря на явные нарушения, получил разрешение для ввода в эксплуатацию здания, в котором в 2018 году произошёл пожар, повлёкший многочисленные жертвы.

После пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Известно, что он продолжил свой строительный бизнес в Испании. А на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерове, купил дорогостоящее имущество. Чтобы возместить причинённый ущерб, следствие арестовало принадлежащие Вишневскому и его матери земельные участки, жилые дома, квартиры, коммерческую недвижимость, находящиеся как в России, так и на территории Испании.