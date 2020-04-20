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Регион
Опубликовано 20 апреля 2020, 00:48

Почти 50 человек погибли при нападении боевиков на деревни в Нигерии

Фото © Twitter / fredwave

Фото © Twitter / fredwave

Полиция и армия прибыли на место инцидента.

В Нигерии 47 человек погибли в результате нападения боевиков на несколько деревень в штате Кацина. Об этом сообщает газета Punch со ссылкой на местные власти.

Нападение произошло утром 18 апреля. Отмечается, что бандиты были вооружены автоматами. В район инцидента прибыли сотрудники полиции и госбезопасности, а также военнослужащие.

В Нигерии часто происходят атаки на мирное население. Многочисленные преступные группировки похищают и грабят людей. Кроме того, в стране действуют исламисты, добивающиеся введения шариата и выступающие против мироустройства по западному образцу. В феврале сообщалось о двух нападениях боевиков на мирных граждан. В результате первого погиб 21 человек, в результате второго — 30.

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Никита Никонов
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