Почти 50 человек погибли при нападении боевиков на деревни в Нигерии

В Нигерии 47 человек погибли в результате нападения боевиков на несколько деревень в штате Кацина. Об этом сообщает газета Punch со ссылкой на местные власти.

Нападение произошло утром 18 апреля. Отмечается, что бандиты были вооружены автоматами. В район инцидента прибыли сотрудники полиции и госбезопасности, а также военнослужащие.

В Нигерии часто происходят атаки на мирное население. Многочисленные преступные группировки похищают и грабят людей. Кроме того, в стране действуют исламисты, добивающиеся введения шариата и выступающие против мироустройства по западному образцу. В феврале сообщалось о двух нападениях боевиков на мирных граждан. В результате первого погиб 21 человек, в результате второго — 30.