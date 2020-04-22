В Госдуме поддержали запрет на обмен сообщениями в соцсетях для детей до 16 лет

Это объяснили тем, что наивностью юных россиян могут воспользоваться злоумышленники.

Дети младше 16 лет не обладают устойчивой психикой, поэтому стоит ограничить обмен сообщениями для таких пользователей социальных сетей. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы Анатолий Выборный.

В этой связи парламентарий отметил опыт платформы Tik-Tok, которая ранее ввела такие ограничения. Он напомнил, что наивностью детей и подростков в виртуальном пространстве могут воспользоваться экстремистские организации и другие злоумышленники, поэтому ввести определённые ограничения необходимо.

— У террористов есть свои обученные аниматоры, которые прекрасно знают, как первым делом влюбить в себя детей, затем повести за собой и убедить подростка, что он призван к определённой миссии, которая совершенно не укладывается в голову нормального человека, — приводит его слова агентство "Москва".

Выборный подчеркнул, что родители должны быть друзьями для своего ребёнка и им нужно научить его адекватно воспринимать весь спектр информации, которая может встретиться в Сети.