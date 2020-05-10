Россиян до конца года ждут ещё одни длинные выходные

Одни из самых долгих нерабочих дней в году — майские праздники — подходят к концу. Однако россиян ждут ещё длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.

Согласно Трудовому кодексу РФ, 12 июня в стране считается праздничным нерабочим днём. В этом году он выпадает на пятницу, а это означает, что граждане будут отдыхать три дня подряд.

Отметим, что в году россиян ждёт ещё один выходной — 4 ноября, когда отмечается День народного единства. В 2020-м он выпадает на среду и делит рабочую неделю на два коротких промежутка: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.