"Пробирает прямо до слёз". Путин признался, что его впечатлила картина "Рабовладельцы" Гапоненко

Картина советского художника Тараса Гапоненко произвела большое впечатление на президента России Владимира Путина. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

Российский лидер напомнил, что на полотне изображён гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, а рядом с ним — убитая молодая женщина, на теле которой лежит маленький ребёнок.

— Пробирает прямо до слёз, — отметил президент.

Произведение Гапоненко, написанное в 1942 году, Путин увидел во время посещения выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в Центральном выставочном зале "Манеж" в ноябре прошлого года.