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"Пробирает прямо до слёз". Путин признался, что его впечатлила картина "Рабовладельцы" Гапоненко

На полотне изображён нацист, застреливший женщину.

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Фото © Тарас Гапоненко. Рабовладельцы. Из фондов РОМИИ

Картина советского художника Тараса Гапоненко произвела большое впечатление на президента России Владимира Путина. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

Российский лидер напомнил, что на полотне изображён гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, а рядом с ним — убитая молодая женщина, на теле которой лежит маленький ребёнок.

Пробирает прямо до слёз, — отметил президент.

Произведение Гапоненко, написанное в 1942 году, Путин увидел во время посещения выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в Центральном выставочном зале "Манеж" в ноябре прошлого года.

Ранее президент России выразил уверенность, что для сохранения народной памяти о Великой Отечественной войне не нужна пропаганда.

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