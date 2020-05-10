МИД пообещал серьёзный разговор Вашингтону по поводу попыток переписать историю Победы над нацизмом

Министерство иностранных дел России возмутили заявления Белого дома о том, что нацизм в 1945 году победили США и Великобритания.

— Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы... Имеем в виду провести серьёзный разговор на этот счёт с американскими официальными лицами, — сообщается на официальном сайте дипведомства.

Отмечается, что подобное отношение американских властей диссонирует с принятым 25 апреля президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе.

МИД РФ подчеркнул, что реальные факты истории невозможно игнорировать, несмотря на симпатию или антипатию государств. И об этом свидетельствуют многочисленные комментарии в аккаунтах Белого дома в соцсетях не только от российских пользователей, но и от американцев и граждан других стран. В дипведомстве отметили, что тема подвига предков в войне не должна становиться ещё одной проблемой в двусторонних отношениях, государства могут совместно, на основе доверия давать отпор вызовам современности.

Напомним, публикация Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом вызвала резонанс в соцсетях и была многократно прокомментирована как зарубежными, так и российскими пользователями. Популярный рэпер Тимати заявил, что не будет "проходить мимо", и призвал подписчиков выразить свои мысли под постом администрации американского президента.