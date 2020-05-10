"Ничего сохранить не удалось". У главного хирурга больницы в Выборге сгорел дом

В Выборгской области в результате пожара сгорел дом главного хирурга местной больницы Алексея Смирнова. Об инциденте в соцсети "ВКонтакте" рассказала фельдшер скорой помощи Виктория Шутова.

Фото © VK / Виктория Шутова 1 / 2

— Трое его маленьких детей успели выскочить, слава богу, но больше ничего сохранить не удалось. В тот момент, когда горел его дом, он был на очередном дежурстве, — написала она.

Коллега Смирнова обратилась к подписчикам с просьбой помочь ему в трудные времена. Пост набрал больше тысячи лайков, о готовности поддержать медика в комментариях пишут и врачи, и его бывшие пациенты, и те, кого просто тронуло обращение фельдшера.