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"Ничего сохранить не удалось". У главного хирурга больницы в Выборге сгорел дом

Жене и троим детям врача удалось спастись, сам он был на дежурстве.

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В Выборгской области в результате пожара сгорел дом главного хирурга местной больницы Алексея Смирнова. Об инциденте в соцсети "ВКонтакте" рассказала фельдшер скорой помощи Виктория Шутова.

Фото © VK / Виктория Шутова

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Трое его маленьких детей успели выскочить, слава богу, но больше ничего сохранить не удалось. В тот момент, когда горел его дом, он был на очередном дежурстве, — написала она.

Коллега Смирнова обратилась к подписчикам с просьбой помочь ему в трудные времена. Пост набрал больше тысячи лайков, о готовности поддержать медика в комментариях пишут и врачи, и его бывшие пациенты, и те, кого просто тронуло обращение фельдшера.

Ранее сообщалось, что в Красноярске на складе с продуктами вспыхнул пожар.

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