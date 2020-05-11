Обращение президента. 4 главные меры для поддержки страны

Эпидемия в России идёт на спад. Об этом говорят в ВОЗ, и об этом фактически заявил президент Путин 11 мая. Период нерабочих дней в стране завершён, свою работу ("затормозить, замедлить развитие эпидемии") он выполнил. Страна переходит к поэтапному выходу из режима ограничений, и сейчас нужно активнее думать не только о том, как бороться с болезнью, но и о том, как бороться с последствиями эпидемии, экономическими последствиями, которые затронули абсолютное большинство россиян. Именно поэтому Владимир Путин заявил о четырёх новых инициативах в этой области. Инициативах, которые состоят не в "напечатаем деньги и всем раздадим", они не только целевые, но и дифференцированные. Больший объём помощи получают как самые нуждающиеся люди, так и те представители бизнеса, которые честно вели себя по отношению к своим сотрудникам и к государству.

Во-первых, президент заявил о продолжении и расширении прямой финансовой поддержки семей с детьми. "Забот у них хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привычного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более если кто-то из родителей, а ещё хуже — оба, временно остались без работы. Такое тоже бывает, к сожалению", — пояснил Путин. И, чтобы облегчить эти заботы, государство выплатит по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет. Никаких очередей для этого отстаивать не нужно, достаточно лишь электронного заявления от родителей или опекунов.

Что же касается семей с детьми до трёх лет, то меры в отношении них уже принимались ранее: они получают по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, плюс по три тысячи в месяц на ребёнка получают те родители, которые в период кризиса потеряли работу. Президент заявил о выплате этих денег и за апрель — задним числом. Кроме того, в два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком — с 3375 до 6751 рубля.

В среднем, как отметил Путин, получается по 33 000 рублей на ребёнка. "В общей сложности с учётом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства", — заявил президент.

Второй комплекс мер — борьба с потенциальной безработицей. "Наша главная задача — максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также сработать на опережение. Ведь квалифицированные кадры, так же как и созидательная энергия самих предпринимателей, — это капитал развития страны. И нам его необходимо сберечь", — пояснил президент. Да, государство и раньше думало об этом, например, выплачивало прямую безвозмездную помощь в размере одного МРОТ на сотрудника, однако сейчас речь идёт о долговременной поддержке. Власти намерены помочь предприятиям в пострадавших отраслях выплачивать зарплату сотрудникам. Компаниям будет выдан целевой льготный кредит под 2% на выплату зарплат. Срок погашения — апрель 2021 года, но и этот срок условный. Ведь если предприятие за последующий год сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если же занятость сотрудников сохранится на уровне 80%, то государство оплатит половину суммы кредита. "Мы поддерживали и будем поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах", — пояснил президент.

Помимо зарплатного кредита компании получают налоговые льготы — и это третья мера поддержки. "Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно", — заявил Владимир Путин. Поэтому кроме переноса будет ещё и обнуление налогов. Все страховые и налоговые выплаты (кроме НДС) за второй квартал 2020 года для ИП, компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, а также для социально ориентированных НКО отменяются. Бизнесмены давно просили у государства эту меру, и теперь, по словам Путина, ею воспользуется более полутора миллионов предприятий.

Наконец, четвёртая мера — поддержка сотен тысяч самозанятых людей. Эти люди получают налоговый капитал в размере одного МРОТ, "за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы". Но даже не это главное. Те из самозанятых, которые вышли из серой зоны и стали работать честно, то есть платить налоги со своей деятельности, "поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно", будут за это поощрены. Им полностью вернут налоги на доходы за 2019 год.