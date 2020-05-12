Посольство РФ в Чехии попросило полицейскую охрану для сотрудника после угроз

Российское посольство в Чехии обратилось в чешский МИД с просьбой предоставить полицейскую охрану для своего сотрудника, которому поступают угрозы из-за якобы подготовки покушений на муниципальных чиновников Праги. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

— Ложные и бездоказательные обвинения (со ссылкой на местные спецслужбы) в адрес сотрудника Посольства России в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге, — говорится в документе.

Отмечается, что на фоне развёрнутой местными СМИ травли дипломата в его адрес начали поступать угрозы. В связи с этим посольство в соответствии со статьёй 29 Венской конвенции о консульских сношениях просит принять все меры по предотвращению любых посягательств на своего сотрудника.