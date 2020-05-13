Подростки и победобесие. Про изощрённую логику молодых пацифистов

Знаете, одно дело спорить или просто ёрничать над либеральными оппонентами, которые с разной степенью искренности транслируют одни и те же прозападные, пацифистские, а часто просто русофобские размышления. Но совсем по-другому воспринимаются простые (незаинтересованные в разнообразных денежных потоках) ребята, которые успели вырасти на заветах "Ютуба" и пабликов с "мемасиками".

У них есть "своё мнение", и оно, конечно же, никак не может совпадать с тем, что говорят по телевизору (ведь именно там говорят прогосударственные вещи). Я ни в коем случае не защищаю телик, но строить свои убеждения на агрессивном отрицании телевидения (в частности, пропаганды) — это всё равно что сейчас расписаться в том, что Интернет — это происки дьявола, и стать старовером.

Если вкратце, то у нас воспиталось огромное инфантильное поколение (до 30 лет), которое ходит и проповедует свой безумный наивняк.

Философия этих ребятишек следующая. День Победы — это хорошо, а Парад Победы — плохо. Слёзы ветеранов — это трогательно, а танки — омерзительно. Фашизм — это зло, а наше присутствие в Сирии/Донбассе/Африке… тоже зло. Зачем мы хвастаемся перед всем миром своей военной техникой? Зачем мы занимаемся пропагандой оружия? Зачем мы компенсируем своими прошлыми заслугами свои нынешние проблемы? Зачем мы заслуги наших дедов приписываем себе?

Или так. Мы не должны демонстрировать мощь своей страны! Праздничный пафос нашего величия омерзителен! Служба в армии должна быть только по контракту! Наша победа вовсе не наша, а наших дедов, и мы не должны праздновать — в этот день мы должны скорбеть.

Затем по всем соцсетям начинается массовая истерия. Молодёжные (и либеральные, конечно) паблики бесконечно постят цифру в несколько миллионов рублей, которую затратит государство на разгон облаков. Цифру, которую потратит Москва на салют в честь 9 Мая. Цифру, которую потратит Министерство обороны на что-то железное и летающее. Цифру, которая берётся из наших налогов. Цифру, которую можно было бы потратить не на милитаристский пафос, и т.д. и т.п.

И знаете, чем больше я вижу и слышу, как молодые "за мир во всём мире" сопляки начинают экономить на Дне Победы, тем я больше желаю, чтобы эта цифра удваивалась и утраивалась.

Понятно, что салют не может создать вспышку в молодой голове, которая осветит человеку простые истины. Семья — это святое, а убийство — это смертный грех, но кто-то должен идти на этот грех, чтобы сохранить святое.

Всякий раз, когда человек сочувствует ветерану и ругает танки на Красной площади, он должен помнить, что ветераны уничтожали фашизм с помощью больших и грязных танков, а не душили врагов белыми флагами или выжигали им глаза раскалённым пацификом.

"Тогда танки служили для обороны, а теперь — для пропаганды!" — кричат они. Да, лучше, чтобы все знали, что эти танки у нас есть и что в случае чего они могут выстрелить. Это и есть оборона в современных реалиях!

Когда вы говорите, что надо праздновать скромнее, вы не скорбите по тем, кто не вернулся, — вы стыдитесь тех, кто победил.

Человечество воюет на протяжении всего своего существования и не собирается прекращать это увлекательное занятие ни на минуту, поэтому нечего тут рассказывать про то, что ты за урегулирование вопросов мирным путём. С твоим мнением на этой планете никто не считается.

Ещё Оруэлл говорил, что самый быстрый способ окончить войну — проиграть её. Поэтому, опять же, с твоим мнением здесь никто не считается.

В День Победы мы должны радоваться, потому что это ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Наши деды победили, чтобы мы жили и радовались жизни и помнили их победу, а не чтобы мы забивались в угол и скорбели, боясь выглянуть в окно, потому что там танки ползут, а война — это очень плохо и отвратительно и лучше бы о ней не вспоминать.

Именно поэтому о ней и надо помнить. Иначе о ней вспомнит кто-нибудь другой. И наши недопропагандированные победы отнимут, оболгут и приватизируют.

В свежем оскароносном фильме "Кролик Джоджо" вы не встретите в поверженном Берлине советского флага, зато бросается в глаза огромное количество американских. В одном из самых популярных фильмов прошлого года практически ничего не сказано про то, что мы как-то поучаствовали в победе над фашизмом. Фашизм победили американцы.

И я что-то не слышал, чтобы наши прогрессивные подростки переживали по этому поводу. Хоть один лидер мнений поднял этот вопрос? Нет, зато каждый бежит считать, сколько потратили денег на парад, салют, разгон облаков, танки, самолёты, берцы, портянки.

Вы лицемеры и трусы. Вы неистово воюете с придуманным вами самими победобесием, но становитесь самыми скромными и послушными миротворцами, когда этого не нужно.