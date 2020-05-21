Жизнь без коронавируса. Когда закончится пандемия: все прогнозы. Инфографика

Пик коронавируса и окончание пандемии — заветные слова для миллионов россиян. Китай вышел на пик в конце февраля 2020 года. А в начале марта на карантин ушли почти все страны Европы. США, Великобритания и Россия присоединились к остальным в конце марта — начале апреля. В начале пандемии в нашей стране делали прогнозы о том, когда наступит самая острая фаза и когда эпидемия закончится.

Пик эпидемии коронавируса: старые прогнозы

Мы решили сравнить старые прогнозы и новые. Вот какие предсказания делали профильные специалисты полтора месяца тому назад. Тут были как оптимистичные обещания от главного инфекциониста Федерального медико-биологического агентства Владимира Никифорова, так и крайне скептические прогнозы от врача-инфекциониста Николая Малышева.

Статистика говорит, что чаще всего от начала эпидемии до пика проходит 30–40 дней. Правда, это относится к странам Европы и не касается таких крупных государств, как Россия, CША и Китай. После того как пандемия достигнет пика, болезнь идёт на спад — и в четыре-шесть недель страны постепенно снимают карантинные ограничения. По крайней мере, так поступили в Евросоюзе.

К началу мая в России стало понятно, что большинство прогнозов не оправдались, стали появляться новые. Таким образом, дату пика коронавируса существенно сдвинули. С поправкой на то, что в разных регионах страны болезнь будет распространяться по-разному. Модель высчитывали или математическим методом, как в офисе по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ), так и опираясь на медицинские прогнозы, как главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.