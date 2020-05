Жизнь есть, разума нет. Астрофизик оставил инопланетянам мало шансов

Астрофизик из Колумбийского университета (США) Дэвид Киппинг назвал маловероятным существование разумной жизни на других планетах. Об этом пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что учёный оценил шансы на развитие интеллекта в космосе на основе данных об эволюции на Земле. Он математически рассчитал, что было бы в случае многократного "перезапуска часов" истории. Для этого исследователь использовал теорему Байеса — одну из главных формул теории вероятностей.