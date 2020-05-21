Жизнь есть, разума нет. Астрофизик оставил инопланетянам мало шансов

Астрофизик из Колумбийского университета (США) Дэвид Киппинг назвал маловероятным существование разумной жизни на других планетах. Об этом пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что учёный оценил шансы на развитие интеллекта в космосе на основе данных об эволюции на Земле. Он математически рассчитал, что было бы в случае многократного "перезапуска часов" истории. Для этого исследователь использовал теорему Байеса — одну из главных формул теории вероятностей.

Вычисления показали весьма обнадёживающие шансы на появление жизни — как минимум три к одному. То есть Земля втрое чаще "населяется" живыми организмами, чем остаётся безжизненной. А при ещё нескольких условиях вероятность возрастает и до девяти к одному. Согласно этой статистике, первые примитивные формы жизни должны возникать приблизительно через 190 миллионов лет после формирования на планете подходящих условий. По меркам эволюции это довольно быстро.

Меня это наводит на мысль, что жизнь должна быть в космосе Дэвид Киппинг Автор исследования