Грязная пена как моющее средство

Недавно всех нас ошеломила информация о том, что на портале проекта "Бессмертный полк" некие "шутники" пытались разместить портреты нелюдей, признанных военными преступниками. Опорочить, облить грязью то святое, что объединяет миллионы россиян, — помыслы этих недоумков понятны. Того же поля волчьи ягоды и те, кто в сложный период пандемии наводняют социальные сети слухами и фейками, пугают людей с целью создать тревожную, гнетущую обстановку. Думая о тактике, которую избрало движение "Голос" применительно к общероссийскому голосованию по поправкам к конституции, приходишь к выводу, что цели и технологии всё те же. Вставить палки в колёса, попытаться дискредитировать идею, не считаясь с её целесообразностью, с мнением людей. Желчи в избытке. То пасквиль в Совет Европы напишут, то усомнятся в легитимности подготовки поправок, то начнут навязывать дискуссию о якобы развёрнутой агитации. И вот очередное заявление против общественного наблюдения.

Уже не раз говорилось о том, что в разработке Конституции РФ 1993 года принимали участие юристы, финансируемые американским Агентством по международному развитию (USAID). Тот же "Голос" одно время кормился из этих бездонных закромов. Неудивительно, что заокеанские доброжелатели места себя не находят от отчаяния, ведь нынешняя конституционная реформа осуществляется без их нашёптываний, наоборот, исключительно силами наших государственных и общественных институтов. И поправки, касающиеся укрепления независимости нашей страны, защиты исторической памяти, культуры, института семьи, не могут нравиться тем, кто считал, что мы будет ещё долго плясать под их дудку. Потому и спускают недоброжелатели с цепи своих визгливых воспитанников. Голосование уже не сорвать, но напакостить, отвлечь своими злобными придирками — это задание "эксперты", запрограммированные на деструктив, отрабатывают по полной. Шуму и пыли, конечно, от их суеты много. И непосвящённых менторский тон может смутить и даже показаться им признаком образованности. Правда, туман рассеивается быстро. В сухом остатке — привет от дедушки Шарпа с его теорией ненасильственных действий. Знаем мы эти "оранжевые" шутки.

Достаточно изучить суть вопроса — и сразу становится понятно, что никакого морального права поучать других движение "Голос" не имеет. Поскольку много раз прокалывалось и было уличено в передёргивании фактов. Но молчать в тряпочку — не их стиль. Не так учили.

Оригинальностью в своих изысканиях критиканы не блещут. С маниакальным упорством из текста в текст кочуют избитые и тошнотворные штампы про "монополию общественных палат", "провластные структуры", "самоуправство наблюдения". Кого в качестве альтернативы общественным наблюдателям они предлагают? Себя любимых? Иных свежих мыслей не имеют. Кризис жанра у спонсоров-заказчиков налицо.

По-прежнему смотрят со своей кривой колокольни и присваивают себе право говорить от лица всего общества. "Многие граждане, которые хотели бы стать наблюдателями, не имеют возможности…", "это вызывало ряд опасений, связанных с недостаточной прозрачностью и понятностью процедур для граждан". Мания величия — вещь обременительная.

Пишете, мало информации для наблюдателей? Ну помогли бы в её распространении, проявили бы инициативу ради благого дела.

Вчера выступали против онлайн-технологий при голосовании, а теперь призываете общественные палаты ввести норму для потенциальных наблюдателей о направлении документов для регистрации онлайн? Вы уж определитесь наконец — за белых вы или за красных.

А может, наберётесь смелости и сделаете встречный шаг. Раскроете источники финансирования своего движения. Признаетесь, сколько раз публиковали недостоверную информацию, сколько раз пытались в статьях и отчётах похоронить нашу избирательную систему.

Один известный американский журналист высказался весьма образно: если вы испытываете непреодолимое желание кого-то опорочить, не произносите эти слова вслух, напишите их на песке поближе к воде! Однако призывы к разуму — для людей благоразумных.

Кто хочет — разберётся и поймёт, что риторика авторов "Голоса" полезна лишь им самим. Прежде всего для отчётов спонсорам и оправдания собственной значимости как псевдоборцов за чистоту процедур.