До 20 тысяч автоматов с продуктами и напитками могут появиться в московских домах

Вендинговые операторы, включённые в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, обратились в мэрию Москвы с просьбой разрешить установку торговых автоматов с продуктами и напитками в подъездах и на придомовых территориях без аукционов и уплаты аренды. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо руководителей Национальной ассоциации автоматизированной торговли и Союза операторов торговых автоматов к директору Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексею Фурсину.

Отмечается, что речь идёт об установке 20 000 торговых автоматов. В обращении также подчёркивается, что такая мера особенно актуальна в условиях эпидемии коронавируса.

По данным издания, такие ретейлеры, как "Вкусвилл" и "Азбука вкуса", уже начали устанавливать автоматы в подъездах московских домов. При этом они отдают предпочтение тем местам, где распоряжаться общедомовым имуществом может управляющая компания. В таком случае можно обойтись без собрания собственников жилья и их голосования, так как такие мероприятия часто затягиваются.

В департаменте предпринимательства изданию сообщили, что рассмотрели обращение и ответили на него, однако подробностей не уточнили.