В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

На северо-западе Москвы в мусорном пакете нашли голову мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столице.
— 22 мая 2020 года в лесополосе вблизи улицы Планерной в городе Москве в мусорном пакете обнаружена голова мужчины. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, — говорится в сообщении.
Также назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее Лайф сообщал о кровавой трагедии, произошедшей на Украине. Там мужчина расстрелял семерых друзей в пылу пьяной ссоры на рыбалке. Теперь ему может грозить пожизненное заключение.