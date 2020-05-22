В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

На северо-западе Москвы в мусорном пакете нашли голову мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столице.

— 22 мая 2020 года в лесополосе вблизи улицы Планерной в городе Москве в мусорном пакете обнаружена голова мужчины. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, — говорится в сообщении.

Также назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".