Украинец расстрелял семерых друзей в пылу пьяной ссоры

В Житомирской области Украины поездка девятерых старых товарищей на рыбалку закончилась кровавой трагедией. Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве семи человек во время конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщил в соцсети Facebook замглавы МВД Незалежной Антон Геращенко, старые друзья из Киева собираются компанией на рыбалку не первый год. Специально для этого они арендовали пруд, а вечером отдыхающие решили выпить. Позже несколько человек отправились спать, а трое товарищей продолжали общаться. Между ними завязался конфликт, один из мужчин взялся за охотничье ружьё и начал стрелять в приятелей. Спастись удалось только одному украинцу, который через лес добрался до села и вызвал полицию.