Списание долгов, новые пособия и банковский роуминг. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Детский отдых

С начала июня лагеря и оздоровительные центры для детей смогут работать только в том случае, если они включены в специальный реестр, с которым при желании смогут сверяться родители. Последним это даст гарантию безопасного отдыха детей, ведь закон был принят в октябре 2019 года неслучайно. Поводом послужила страшная трагедия на Сямозере в Карелии. Тогда в детском лагере погибло 14 детей.

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Учреждения, занимающиеся организацией детского отдыха, могли подать документы для включения в реестр этой весной. Однако, несмотря на соответствие всем требованиям, свою работу они смогут начать лишь по окончании ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом.

Пособия на малышей

Приятных нововведений стоит ждать и новоиспечённым родителям. Пособия, положенные неработающим мамам и папам детей до полутора лет, с 1 июня вырастут вдвое. Соответствующий закон 22 мая приняла Госдума. Вместо причитающихся сегодня полутора тысяч в месяц на первого ребёнка и трёх тысяч на второго новые выплаты составят 6752 рубля и не будут зависеть от количества детей. Максимальный же размер пособий увеличится с 6000 до 13 504 рублей.

Соцвыплаты и долги

С 1 июня вступают в силу изменения в закон "Об исполнительном производстве". Документ фактически запрещает судебным приставам взыскивать долги с социальных выплат. Так, под списание не будут подпадать пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала, алименты, денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда здоровью, пенсии по случаю потери кормильца, компенсации пострадавшим в техногенных катастрофах, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, монетизированные льготы (компенсация проезда, приобретение лекарств и др.).

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Кроме того, статью 101 нового закона дополнили такими статьями дохода, как единовременная материальная помощь при ЧС, финансовая помощь при утрате в ЧС имущества первой необходимости, единовременное пособие членам семей погибших от ЧС, единовременное пособие гражданам, получившим при ЧС вред здоровью любой степени тяжести.

При этом для выяснения истинного положения дел должников приставы смогут запрашивать в налоговой любые сведения, "необходимые для своевременного и полного исполнения требований исполнительного документа". Работодателю же, согласно закону, теперь придётся указывать в расчётном документе сумму, взысканную в счёт погашения долгов.

Конец "банковского роуминга"

Отмена так называемого банковского роуминга, то есть комиссии за перевод денег с карты на карту внутри одного банка, если эти карты выпущены в разных регионах, станет для многих жителей больших городов настоящим подарком этого лета. Правда, вступит в силу это изменение не с 1 июня, а с 14-го.

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Однако, несмотря на принятие этого закона, некоторые банки нашли уловку, чтобы компенсировать "недополученные" доходы. В частности, некоторые из них, готовясь к введению новых правил, ещё весной отменили "внутрибанковский роуминг", но ввели при этом ограничение на максимальную сумму переводов в течение месяца. За каждую операцию сверх лимита комиссию всё же будут брать.

Снижение комиссий за оплату лечения

Несмотря на "бесплатную" медицину в стране, россиянам то и дело приходится сталкиваться с оплатой тех или иных "дополнительных" услуг в лечебных учреждениях. С 1 июня комиссия за такие переводы будет снижена. Соответствующее решение принял в мае этого года Центробанк.