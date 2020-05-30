Свидетельство викингов. Тайна древнеарийского царства, находившегося на Пермской земле

История о богатейшей древней стране Биармии, некогда существовавшей в лесах "за Гардарикой", теперь уже почти забыта. В преданиях викингов и в европейских хрониках остались лишь упоминания о древнем божестве Йомале — Золотой бабе (или Золотой старухе), которой поклонялись древние биармы. Идол был создан из золота, и, если его спрашивали о будущем, он отвечал, что делать, словно древнегреческий оракул. Но что это было за божество и кем были люди, поклонявшиеся ему?

Как викинги ограбили древнеарийцев

Zlata baba. Гравюра из "Всемирной космографии" Андре Теве (1575). Фото © Wikipedia

В саге "Об Олафе святом" рассказывается, как три викинга — Олаф, Карли Халогаландец и Торир Собака — едут в северную страну Бьярмаланд (Биармию), располагавшуюся "за Гардарикой", то есть за Русью. Сначала они плывут Северным морем, а затем углубляются в Бьярмаланд, достигают некоего города, идут на торжище и покупают множество мехов — бобров, белок и соболей, а затем отходят прочь по некоей реке Вине, в которой без труда угадывается Северная Двина, и держат совет, как бы поживиться ещё.

Торир предлагает ограбить кумирню Йомалы — Золотой бабы, ведь, по законам Биармии, если умирает богатый человек, его имущество на время выносят туда и кладут на курган. Торир предупреждает, чтобы его подельники ничего не брали "от идола". Разбойники пробираются в кумирню, скрытую за высоким частоколом, но там впадают в раж, набивая карманы драгоценностями, и один из них тащит с колен Йомалы серебряную чашу, а другой так неловко разрубает на шее идола замок ожерелья, что голова у Йомалы откалывается и раздаётся такой рёв, что к кумирне сбегается стража, а викингам ничего не остаётся, как бежать по реке в море.

Slata baba на карте Московии Cигизмунда Герберштейна (1549). Фото © Wikipedia

Далее похищенное ожерелье переходит из рук в руки, каждый из его владельцев умирает от руки убийцы. В конце концов ожерелье Йомалы попадает к Олафу, которого и хоронят с ним.

Родословная и реки древних народов

Рассказывает сага и о войне русского князя Ярицлейва (Ярослава Мудрого) с князем Бьярмаланда Бурицлавом, который пришёл в Гардарику грабить города. Для защиты Ярослав продлевает договор с конунгом Эймундом и его дружиной, которые ищут "денег и славы".

Русские вместе с викингами золотом заманивают Бурицлава в один из городов Гардарики, который предварительно укрепляют, и разбивают его в сражении. При этом в саге Бурицлав назван братом Ярослава, хотя ни одного брата с подобным или похожим именем у князя Ярослава не было. Впрочем, у его отца — Владимира Крестителя — было много жён, поэтому не исключено, что историки не знают о ком-то из отпрысков.

Из саги можно узнать, что Биармия, она же Бьярмаланд, находилась по отношению к Скандинавии "где-то за Гардарикой", но на севере, плыть в Биармию следовало через Финнмарк — самую северную точку Норвегии.

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Ещё известно, что на севере Бьярмаланд выходил к проливу Гандвик, а по стране текла река Вина. По ней можно было выйти в залив и уплыть в Норвегию, а значит, страна имела выход в Белое море.

В литературном памятнике "Орозий короля Альфреда" конца IX века встречается ещё одно упоминание Биармии — о стране рассказывает некий Охтхар, житель Холугаланна, который отправляется туда на корабле. Причём сначала плывёт по морю "так далеко, как никто ещё не заходил", а потом поворачивает на юг и плывёт ещё пять дней — скорее всего, по реке.

Сагам вторят "Хроники Констанцского собора" Ульриха Рихенталя, написанные в 1418 году. В хрониках говорится, что за Русью (Литвой) есть два города. Один из них Великий Нонограто (Новгород), а за ним есть город Золотая Старуха (Auream Vettulam), жители которого поклоняются золотому идолу. По представлению Рихенталя, царствует там вдова, князей народ выбирает себе сам и занимается добычей соболей и охотой.

Где же ты, Биармия?

В XX веке советские историки традиционно размещали страну Биармию на берегах Кольского полуострова, что породило предположения о том, что Биармия и есть древняя Гиперборея.

Однако после археологических исследований полуострова учёные признали, что Бьярмаланд лежал южнее и включал в себя Вятку, район Перми и низовья Камы. Это согласовывается и с данными саг, по которым попасть в Биармию можно было двумя путями — из Белого моря и из Финского залива по рекам.

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Есть и другие версии расположения страны: историки её размещают то на берегах Ладоги и считают, что основным народом Биармии были вепсы, то предполагают, что страна находилась на берегах Финского залива.

Показательно, что со временем даже сами викинги перестали понимать, существует Бьярмаланд или же это вымысел: в поздних сагах его уже считают мифической страной, через которую лежит путь на тот свет. Возможно, что и под этими представлениями есть реальная основа, ведь холодный, безжизненный север для многих викингов действительно становился страной смерти. Возможно, местоположение Биармии может подсказать идол Йомалы?

В поисках Золотой бабы

О стране Биармии и её жителях летописи Руси не говорят ничего. Лишь в 1398 году Софийская первая летопись упоминает о золотом идоле в связи с деятельностью епископа Стефана Пермского, который ходил в Пермскую землю с проповедью. Он-то и упоминал, что люди, живущие там, "...кланялися зверем и деревом, воде, огню и Золотой бабе". Значит, древняя Биармия действительно находилась на территории Перми!

О золотом идоле пермяков писали и европейские авторы. Одни считали, что идол был принесён венграми на землю предков из самого Рима, другие говорили, что это богиня Минерва с копьём в руке, третьи описывали её как женщину, сидящую с двумя детьми на коленях. Со временем страна Золотой бабы смещалась всё дальше на восток — за Урал, а народы, чтившие её, жили всё севернее.

На карте Меркатора XVI века Золотая баба размещена уже на Обдорской земле рядом с самоедами. Напомню, до 1933 года Обдорском назывался Салехард, расположенный в низовьях Оби.

Сибирская летопись 1583 года повествовала, что идол находился "в Белогорье" на Оби, неподалёку от современного Ханты-Мансийска, где ему поклонялись остяки (ханты): "...Нага с сыном на стуле сидящая; приемлюще дары от своих, и дающе ей остатки во всяком промысле, а еже кто по обету не даст, мучит и томит; а хто принесет жалеючи к ней, тот пред ней пад умрет, имеща бо жрение и съезд великий".

Описание идола даёт понять, что статуя была явно не местной, так как у остяков женская нагота была табуирована. А значит, Золотая баба действительно могла быть артефактом древней страны Биармии, который увезли из Пермской земли подальше от посторонних глаз.

Спасение древнего символа

О том, что жители Биармии не были ни хантами, ни манси, говорит и тот факт, что у древних славян было божество, подобное Золотой бабе. Этот факт вкупе с тем, что Бурецлав, князь Биармы, был родственником Ярослава Мудрого, говорит о том, что народ этой страны мог быть близкородственным славянам.

Эту догадку подтверждает ещё одна версия происхождения идола, по которой Золотая баба — это древнее божество ближайших родственников славян, ариев. О связи Пермской земли с ариями писала археолог, доктор исторических наук Наталья Членова. Она считала, что культ Золотой бабы — это культ древнеарийского женского божества, связанного с землёй и с миром мёртвых.

У биармов это была Йомала, у коми — Йоми-баба, у угров — Сорни-Най, у индийцев — Йома, у иранцев — Арни Сура. На ней были сандалии и ожерелье, в руке она часто держала копьё, покровительствовала женщинам и роженицам. В дар ей приносили меха — в Иране шкурки бобров, а в Биармии — соболей. О связи угрского идола Сарни-Най с ариями говорит и тот факт, что угрское слово "сарни" ("золото") имеет арийское происхождение, а в Иране этим словом до сих пор обозначают золото. Позже верования были переняты северными народами.

Экспозиционный зал ''Легенда о Золотой бабе''. Фото © Краеведческий музей Уватского муниципального района "Легенды седого Иртыша"

Сам культ Золотой бабы зародился в европейской части России ещё во II тысячелетии до нашей эры, примерно в то время, когда часть ариев покинула Русскую равнину и стала уходить на восток, порождая одну цивилизацию за другой, пока через Сибирь не ушла в Индию. Именно в это время с Русской равнины в Пермские земли и был принесён золотой идол. А страна Биармия вполне могла быть одним из государств, основанных древними ариями.