О педофилии и не только. Коллеги хотят отстранить директора школы при МГУ от должности за поэзию

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Директор детской школы и лагеря "Слон и жираф" Денис Решетов привлёк внимание коллег своей необычной тематикой творчества, а также неоднозначным контентом, который он периодически размещает на YouTube-канале.

Как стало известно Лайфу, его коллеги — преподаватели МГУ всерьёз обеспокоены тем, что мужчина пишет откровенные стихотворения о половых актах между учителями и детьми, о ежегодных свежих жертвах педагогов и подобных вещах.

Сам же директор школы утверждает, что таким образом лишь пытается привлечь внимание к проблеме педофилии.

— Написано — потому что накипело, надоело слышать новости о том, что такое случается в разных школах. Стихотворение изображает педофила в негативном свете. Не понимаю, почему в родительских группах всё вывернули наоборот, — заявил он.

Падчерица Решетова в свою очередь считает, что отчим просто так безобидно шутит, а его юмор "злободневный".

Однако коллеги директора намереваются добиться проверки его творчества и отстранения от должности.

— Глубоко возмущена тем, что при МГУ, ведущем университете страны, такое возможно. Мои коллеги из МГУ считают, что такого быть не должно и такого человека надо отстранить от должности, на которой он работает с детьми, — сказала педагог МГУ Вера Ковалёва — Мы отправили сообщения во множество ведомств: и в прокуратуру, и в правительство, и президенту.

Теперь вместе с коллегами Ковалёва собирается ждать ответной реакции в надежде, что эта проблема "не сойдёт на нет".