Организаторы вечеринки на крыше банка в Москве предупредили соседей записками — видео

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Молодой человек по имени Никита, организовавший вечеринку в честь дня рождения его девушки на крыше банка в Москве на Земляном Валу, где ранее мужчина взял заложников и требовал встречу с Ольгой Бузовой, заранее предупредил соседей о мероприятии. Он развесил записки на двери квартир и даже оставил каждому по конфетке.

— Там было написано, что "Я Никита, у меня есть невеста, я хочу устроить ей сюрприз, мы обещаем соблюдать тишину, если будет громко — вот мой номер телефона". Они постелили на крыше газон искусственный, поставили стулья раскладные, вынесли колонку. Музыки не было слышно. И через два часа приехала полиция, — рассказал Лайфу житель дома.

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По словам мужчины, в квартире живут хипстеры и они всегда очень позитивны. Ещё одна соседка назвала пару хорошими ребятами и добавила, что участники вечеринки не шумели и никак не мешали жителям дома.