В Ульяновске произошёл пожар в кафе на площади 600 квадратных метров

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В Ульяновске на улице Серафимовича, дом 21/3 поздно вечером загорелись кафе "7 пятниц" и надворные постройки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
В распоряжении Лайфа оказались кадры с места пожара. На них видно, что на крыше постройки образовалось сильное пламя, в небо поднимаются огромные клубы дыма.
Отмечается, что в момент возгорания кафе было закрыто. Информация о пострадавших и погибших не поступала.
На место происшествия срочно выехали пожарные службы. Площадь пожара составила примерно 600 квадратных метров. Спасателям МЧС удалось ликвидировать возгорание.