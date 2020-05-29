НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Ульяновске произошёл пожар в кафе на площади 600 квадратных метров

В результате происшествия никто не пострадал.

44

Видео © LIFE

В Ульяновске на улице Серафимовича, дом 21/3 поздно вечером загорелись кафе "7 пятниц" и надворные постройки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места пожара. На них видно, что на крыше постройки образовалось сильное пламя, в небо поднимаются огромные клубы дыма.

Отмечается, что в момент возгорания кафе было закрыто. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

На место происшествия срочно выехали пожарные службы. Площадь пожара составила примерно 600 квадратных метров. Спасателям МЧС удалось ликвидировать возгорание.

Выбор редакции

Loading...