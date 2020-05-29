В Ульяновске произошёл пожар в кафе на площади 600 квадратных метров

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В Ульяновске на улице Серафимовича, дом 21/3 поздно вечером загорелись кафе "7 пятниц" и надворные постройки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места пожара. На них видно, что на крыше постройки образовалось сильное пламя, в небо поднимаются огромные клубы дыма.

Отмечается, что в момент возгорания кафе было закрыто. Информация о пострадавших и погибших не поступала.