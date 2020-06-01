Цирк и кони. Выиграет ли Батька выборы

В конце прошлой недели вовсю заявила о себе избирательная кампания в Белоруссии, да так громко, что заставила многих задуматься, а так ли очевиден исход президентских выборов, намеченных на 9 августа.

Началось всё с того, что в пятницу в Гродно были задержаны блогер Сергей Тихановский, которому ранее отказали в выдвижении кандидатом в президенты и который возглавил инициативную группу по выдвижению своей супруги Светланы, и несколько его сторонников. А уже в воскресенье в Минске и других городах люди выстраивались в огромные очереди, чтобы отдать подписи за выдвижение оппонентов Лукашенко. В первую очередь, Светланы Тихановской, бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико и создателя Белорусского парка высоких технологий Валерия Цепкало.

И это всё весьма тревожный звоночек для действующего главы государства Александра Лукашенко. Означает он только одно: для него существует реальный риск столкнуться с протестным голосованием.

Нет, не Майдана стоит бояться Лукашенко. Для Майдана в Белоруссии нет никаких необходимых условий, которые сложились на Украине шесть лет назад: консолидации элит против действующей власти и поддержки Западом, задействования широких ресурсов как информационных, так и финансовых, как внутренних, так и внешних.

Всего этого нет в помине. Никакой консолидированной оппозиции в стране просто не существует, как нет и единого кандидата от неё. Националистические лидеры, составившие костяк Майдана на Украине, в значительной степени прикормлены властью, которая активно взяла на вооружение многие их лозунги, в первую очередь касающиеся "защиты суверенитета" от якобы имеющих место посягательств России и активной белорусизации страны.

При этом белорусские элиты консолидированы вокруг Лукашенко, а Запад в последнее время стал к нему вполне лоялен (никто уже не называет его "последним диктатором Европы", санкции частично сняты, восстановлены полноценные дипломатические отношения с США) — отчасти тоже благодаря некоторому крену в сторону от России.

С Россией отношения реально испортились. Постоянные обвинения в посягательствах на суверенитет, "несправедливых" ценах на энергоносители — всё это, с одной стороны, если и не укрепляет поддержку Лукашенко среди "патриотов", то лишает тех своих "козырей". С другой — это снижает число сторонников интеграции с Россией в стране, о чём говорят многие опросы. Не критично пока, но заметно в сравнении с предыдущими годами. А пророссийское большинство всегда было главной опорой Лукашенко. Многие голосовали за него не потому, что он такой замечательный, а потому, что альтернативой ему было "как на Украине".

Заигрывания Батьки с Западом популярности среди пророссийского большинства точно не прибавляют. В то время как "патриотическое" меньшинство явно не испытывает восторга от того, что Лукашенко навязывает обществу стереотип, согласно которому он, Лукашенко, единственная гарантия независимости Белоруссии.

Всё это накладывается на давнее недовольство несменяемостью власти и социальными проблемами, которые, несомненно, только увеличились на фоне коронавируса и споров с Россией.

С вирусом отдельная история. С одной стороны, Лукашенко, отказавшись от карантина, сумел смягчить удар по экономике, который просто уничтожил бы её. С другой — многие белорусы недовольны его CoViD-диссидентством и попытками все заслуги в борьбе с эпидемией приписать себе.

Кстати, тот факт, что люди, не боясь вируса, выходят на улицы во всех крупных городах страны, должен настораживать действующего лидера. Это демонстрирует, что многие готовы проголосовать за любого кандидата, чья фамилия не Лукашенко.

И всего ничего отделяет эти очереди желающих поставить подпись от перерастания в митинги. А что дальше? Протестное голосование? Что такое протестное голосование, думаю, рассказывать не надо, это уже неконтролируемая стихия — достаточно взглянуть на прошлогодний пример на Украине.

Конечно, трудно представить себе, что Батька проиграет выборы, что такое вообще возможно. Но, если он действительно столкнётся с протестным голосованием, ему будет крайне тяжело обойтись без использования методов, которые на Западе будут сильно критиковать. Сегодня отношения с Западом намного лучше, чем раньше, но едва ли там на всё будут смотреть сквозь пальцы.

На стороне Лукашенко и сезон отпусков, и каникулы у студентов, и даже пандемия (многие просто останутся дома, не приедут международные наблюдатели). Но против него запрос на перемены, который нынешняя власть не готова удовлетворить. И хуже всего то, что белорусский лидер не только так и не стал своим для Запада, но и растерял благосклонность России.