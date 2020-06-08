Глянцевый подлец. Почему силовики не реагируют на оскорбление ветерана

Печально, что история с оскорблениями ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко превращается в сериал, который до сих пор никак не завершить благодаря бездействию правоохранительных органов. Напомню, блогер Алексей Навальный резко отозвался о ролике RT, призывающем голосовать за поправки в конституцию, назвав всех участников съёмки продажными холуями. Среди тех, кто обратился к народу, был и орденоносный ветеран Артеменко. История с оскорблениями всколыхнула соцсети, но дальше виртуального пространства баталии не распространились. Навальный и его компания, не посмевшая одёрнуть неадекватного вожака, решили, что и на этот раз всё закончится волной возмущения, которая через время уляжется, дав людям повод окончательно увериться в неуязвимости блогера. Но слишком уж далеко на этот раз зашёл в своём хамстве Навальный, заставив подключиться к этому делу регионы.

Возмущение жителей Вологодчины сподвигло высказаться на эту тему и руководство области, и общественников. Приведу некоторые цитаты. Вот что заявила уполномоченный по защите прав ветеранов и пенсионеров в Вологодской области Ольга Данилова: "Можно долго плевать в душу своего народа, народ наш многое может простить. (...) Холёный хлыщ "запретил" воевавшему за нас старику иметь своё мнение. Забыть это — значит потерять себя. Простить это — значит утратить совесть".

Поддержал Ольгу Данилову и председатель региональной Общественной палаты Вячеслав Приятелев: "Велик и могуч русский язык! Столько ёмких в нём есть выражений, жаль, что не все можно использовать! Есть вещи, которые святы для каждого в России. Одна из них — наша память о войне и благодарность к тем, кто воевал. Если у Навального хватает духу назвать старика-ветерана "холуем" — значит, нет ничего общего у него ни с нашей страной, ни с нашим народом. Это как мать ударить за то, что она с тобой не согласна. Верх мерзости для человека, мне кажется. Нет, не кажется, уверен!"

Заметили хамство Навального и в Татарстане. Приведу цитату председателя Республиканского совета региональной общественной организации ветеранов Республики Татарстан Хабира Иштирякова: "Своё мнение по разным поводам имеет право высказать любой человек, в том числе и Алексей Навальный. Выступать можно по любым поводам, и власть можно критиковать, и людей можно критиковать, но есть категория людей, которые для нас святые. Это прежде всего ветераны войны. Миллионы людей положили свои жизни за нашу страну, критиковать человека, у которого есть своё мнение, тем более участника войны, — это кощунственно".