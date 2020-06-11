Жизнь или кошелёк. Почему ЕС ставит ультиматум Белоруссии

Европа вновь ставит Минску ультиматумы. Постоянный докладчик Европарламента по Белоруссии Пятрас Ауштрявичюс обратился к верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с требованием отреагировать "на репрессии в отношении представителей белорусского гражданского общества".

Он напомнил, что белорусские государственные СМИ получают помощь со стороны Евросоюза — как финансовую, так и техническую — как доказательство поддержки президента и правительства страны со стороны Европы. По его словам, необходимо донести до белорусских властей, что "финансовая и техническая помощь ЕС направлена на то, чтобы давать ощутимые результаты для граждан, но никоим образом не для того, чтобы узаконить или укрепить авторитарный режим".

Кроме того, он предложил принять новый пакет санкций в отношении должностных лиц, виновных в нарушениях прав человека и основных свобод, если эскалация насилия не ослабнет, а президентские выборы будут проведены в катастрофических обстоятельствах.

Как ранее заявил официальный представитель главы европейской дипломатии Петер Стано, дальнейшие отношения между ЕС и Минском будут напрямую зависеть от того, как пройдут президентские выборы в этом году. Он также заявил о требовании ЕС немедленно отпустить всех задержанных активистов и снять обвинения против них.

Напомню, пусть и частично, но они были сняты четыре года назад. Тогда Совет стран ЕС принял решение снять санкции в отношении 170 белорусских чиновников и десяти компаний, принадлежащих крупным бизнесменам из ближайшего окружения президента Белоруссии. Среди тех, кого вывели из-под ограничений, — сам Лукашенко и его сыновья, глава Центризбиркома Лидия Ермошина, министр информации Лилия Ананич, председатель КГБ Валерий Вакульчик.

В Брюсселе тогда пояснили, что это стало возможным благодаря новой политике объединения по отношению к Белоруссии, где, по мнению европейских чиновников, значительно улучшилась ситуация с правами человека. Есть все основания полагать, что санкции Запада — вещь сугубо конъюнктурная и зависимая от текущей политической ситуации.

Ситуация во многом повторяется: с Минска снимают санкции, но тут Лукашенко переизбирается на новый срок (или пока только собирается, но уже вызывает этим массовое недовольство белорусов), и ограничения возвращаются.

И причиной их ослабления становятся вовсе не демонстративные жесты, например освобождение заключённых, как в 2008 году. Причина в другом — в заигрывании Батьки с Западом и нарастании напряжения в отношениях с Москвой. Нынешнее напряжение как раз начиналось в 2016 году, когда пошли нефтегазовые споры и "продуктовые войны", вновь начались торги вокруг российской военной базы, чуть позже Лукашенко отменил визы для граждан 80 государств, чем вызвал гнев Москвы и спровоцировал фактическое возвращение границы.

На этом фоне ужесточилась риторика Лукашенко в отношении России и смягчилась в отношении Запада. Запад это оценил. Медовый месяц продлился все последние годы и привёл даже к восстановлению дипотношений с США. И, скорее всего, учитывая растущие разногласия с Москвой и невозможность решить нефтегазовые споры на условиях Батьки, продлился бы ещё.

Но всё напоролось на очередные белорусские выборы, на которых Лукашенко явно собрался побеждать, чтобы стать президентом в шестой раз. Это уже противоречит всем нормам западной морали, а тут ещё задержания оппозиционеров и угрозы силового подавления всем, кто готов выходить на несанкционированные акции. Этого Запад простить не может, будь Батька хоть трижды "уже не пророссийским".

К сожалению, для обеих сторон, которые и хотели бы продолжить отношения, выборы стали непреодолимой преградой, и ни одна из них не уступит. Так что, скорее всего, очередной электоральный цикл в Белоруссии пройдёт по обычному сценарию: с безоговорочной победой Лукашенко и силовым подавлением тех, кто этим недоволен. А значит, будут и новые санкции.