Будет ли третий срок у Алексея Навального?

На днях Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Алексея Навального по ст. 128.1 ч. 2 "Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении".

Большинство из нас уже в курсе произошедшего: карманный оппозиционер, а на самом деле бьюти-блогер Навальный позволил себе прокомментировать выпущенный ранее ролик, посвящённый поправкам к конституции. И вроде бы ничего нового, друзья. Ведь Навальный комментирует всё, что попадается ему на глаза в социальных сетях, не обременяя себя этическими реверансами, как та умная кофеварка из Владивостока. Сложно представить Навального читающим что-то кроме "Твиттера" и СМС о поступлении денежных средств.

Возможно, общественность не обратила бы особого внимания на бесконечные попытки Алексея излагать устно текст и стать наконец популярным, если бы в этом ролике не выступали уважаемые члены общества: ветераны ВОВ, заслуженные врачи и многие другие. Блогер Навальный, который не гнушается любыми беспардонными способами добиваться высоких рейтингов в социальных сетях, позволил себе осквернить честь и достоинство Игната Артёменко, участника Великой Отечественной войны. "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуёв выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", — написал Навальный в Twitter. Но у Следственного комитета сложилось своё мнение о комментарии бьюти-блогера, СК посчитал, что он содержит ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана, и попадает под статью. "Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц", — отмечает СКР.

Что же Алексей? Он начал сокрушаться по поводу того, что, дескать, вот его тоже бесконечно обижают и обзывают в социальных сетях. Да чего там обзывают, таки покушаются на его имущество — брендовую одежду последних коллекций, которую портят то зелёнкой, то мукой. А на дворе кризис, донатов становится критически мало, за кампус дочери в Стэнфорде платить надо по четыре косаря бумажной зелени, настоящей — американской.

Как мы знаем, у Навального это уголовное дело не первое и, скорее всего, не последнее. Хоть он и стал всё больше напоминать биоробота, который создан и существует для того, чтобы выполнять определённый функционал, но батарейка у него ещё не села. Вероятно, задача Алексея в том, чтобы вбрасывать недостоверную информацию в ареал своего обитания — социальные сети — и имитировать борьбу с несправедливым режимом. Что тут скажешь? Кто на что учился. А где учился блогер, нам с вами известно. Тем более, по словам самого же Алексея, его там научили, кому и что нужно целовать, чтобы выбиться в люди. Ну ладно, ладно — не в люди, хотя бы в блогеры.