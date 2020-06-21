Чета Ханни. Как "развлекались" советские каннибалы в Прибалтике

Когда 6 марта 1982 года в советском городе Таллине в районе Нымме на улице Валдеку был найден труп мужчины, которого семь раз пырнули ножом, следователи сразу поняли, что дело нечисто. Хотя убийца сделал всё, чтобы преступление выглядело обычным ограблением — у жертвы были вывернуты карманы, пропали все личные вещи, бумажник и дорогие ботинки. У осматривающих место происшествия работников милиции холодела кровь. Преступник не просто зарезал и ограбил незнакомца, но и вырезал из бедра жертвы и забрал с собой внушительную часть мышцы. Таллинские полицейские недоумевали: что это? Поработали собаки? Чья-то личная месть? Или на старинные улочки Таллина вышел поохотиться настоящий людоед?

Убийство за убийством

Положение дел осложнялось тем, что опознать мужчину несколько дней не могли — документов не было, а о пропаже человека никто не заявлял. Опрос жителей ближайших домов ничего не дал, они только рассказали, что убийство, видимо, было совершено около трёх часов ночи — в это время сильно лаяли собаки.

Наконец в милицию обратилась жена убитого, которая вернулась домой от родителей и обнаружила, что мужа уже несколько дней нет дома. Оказалось, убитый был моряком, его звали Эймар Вибо, а преступник помимо бумажника забрал матросскую книжку и серебряное кольцо с инициалами. Однако следователям это ничего не дало — два месяца они проверяли контакты Вибо и допрашивали друзей, соседей и сослуживцев, но так и не смогли найти ни одной мало-мальски важной зацепки. Получалось, что моряк стал случайной жертвой преступника.

Йоханнес-Андреас Ханни на следственном эксперименте. Фото © Maaja

Следующее, казалось бы, совершенно не связанное с предыдущим убийство произошло 22 мая в городке Йыхви на северо-востоке Эстонии. Там в собственном частном доме был найден убитым 75-летний пенсионер Иван Сивицкий. Убийца беспрепятственно проник через три двери, четыре раза ударил старика ножом в сердце, затем отрезал ему половые органы, вырезал кусок мяса из ноги и ушёл, унеся с собой не только кровавые трофеи, но и вещи — кожаный жилет и фланелевую рубашку.

И опять следствие стало топтаться на месте. С убийством в Таллине преступление не связали. Выяснили, что пенсионер недавно приехал из Белоруссии, чтобы быть поближе к дочерям, друзей не имел, врагов в Эстонии нажить не успел. Следователи взялись было за одного из зятьёв Сивицкого — пьяницу и дебошира, с которым погибший поссорился накануне, но за зятя вступились собутыльники. Они хором утверждали, что тот всю ночь пил с ними на другом конце города.

Очередной висяк?

Третье убийство произошло в конце июля: в лесу между посёлками Лаагри и Сауэ была изнасилована и зарезана пожилая женщина Евгения Кольцова, собиравшая малину. Угрожая ножом, маньяк уволок её в чащу, там приказал раздеться и, насилуя, убил. Он бил ножом так сильно, что клинок, пронзая тело, доставал до земли. Добычей извращенца стали автобусный билет, 30 копеек и розовая комбинация. Жертва была безработной, выпивала, и спохватились её далеко не сразу. Нашли осенью, когда тело уже разложилось и было изъедено животными. Дочь Кольцовой опознала мать по платку, заколкам и пуговицам.

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

На "эстонское чудовище" объявили охоту

Парочка — гусь да гагарочка. Его звали Йоханнес-Андреас Ханни, и мало кто в 25-летнем красавчике-официанте из ресторана "Палас" мог бы угадать маньяка-людоеда. Престижная работа, молодая, обожающая его жена, из неприятностей с законом — отсидка за кражу и небольшой срок по малолетке. По сравнению с убийством — мелочь.

Но мало кто знал подноготную Андреаса. Воспитывался в многодетной семье баптистов, родители были фанатиками, детей наказывали за малейшие проступки, за чертыхание могли избить до полусмерти палками. Причём мать держала, а отец избивал. Родителей он ненавидел. Подростком попал в колонию для несовершеннолетних, позже снова сел за кражу. Из тюрьмы вышел гомосексуалистом. Спал исключительно в женском белье, а во время секса с женой обязательно надевал бюстгальтер, открыто изменял ей как с женщинами, так и с мужчинами.

С женой Пилли Тоомла Ханни был знаком с детства, судьбы у них были схожими. Пилли тоже воспитывалась в семье протестантов и была готова сбежать куда угодно от родителей. В первый раз выскочила замуж в 19 лет, родила ребёнка, а когда муж ушёл в армию, стала соблазнять сотрудников офиса, в котором работала уборщицей. Узнав обо всём, вернувшийся супруг стал избивать её, и она сбежала, подбросив ребёнка свекрови.

Они буквально нашли друг друга. Пилли позже рассказывала, что отношения были страстными. Её слегка напугал кусок человечины, который муж в первый раз принёс домой и начал жарить на новенькой сковородке. Запах и вкус показались молодой женщине отвратительными, и она позже, не сумев отскоблить сковороду от человеческого жира, выбросила её. Но рассказы об убийствах её заводили.

Пилли Тоомла Ханни. Коллаж © LIFE. Фото © ohtuleht.ee

А вот Андреас со временем начал понимать, что зря посвятил жену в свои тайны. Однажды он нашёл в её сумочке признание, адресованное работникам милиции. Тогда он решил убить Пилли во сне, забив её молотком. Однако то ли рука у людоеда дрогнула, то ли Пилли почуяла неладное, но молоток скользнул по голове, женщина вскочила на постели, и второй удар пришёлся ей в подбородок. Пилли закричала. Испугавшись, что крик могут услышать соседи, убийца тут же убедил жертву не выдавать его, а отвёз в больницу, где Пилли рассказала, что на неё якобы напали на улице.

Чтобы заставить жену замолчать, Ханни решил повязать её кровью, и они теперь уже вдвоём стали замышлять очередное убийство. Сначала всерьёз обсуждали убийство маленького ребёнка, но затем всё же остановились на таксисте. Для этого разыграли целую сценку: нарядились как на день рождения и остановили на улице такси. На этот раз ножи были у обоих. Андреас собирался ударить таксиста ножом в шею, а Пилли должна была добить его. Первому таксисту сказочно повезло — уловив в поведении парочки фальшь, он отказался их везти и потребовал выйти.

Второй таксист оказался замотанным многодетным отцом. Занятый собственными мыслями, он поехал навстречу смерти. За городом, в лесу, пассажиры напали на таксиста, но он оказал им ожесточённое сопротивление и, израненный, сумел отбиться и добежать до ближайших домов. Пилле на каблуках не смогла его догнать. Обескураженные людоеды начали планировать следующее нападение.

Признание

О преступлениях стало известно случайно. Случайно ли? На работе Пилли Ханни оставила отпечатанное признание в каретке пишущей машинки. Листок попался на глаза сослуживице, которая отнесла его в милицию. 10 октября 1968 года людоеда пригласили в кабинет директора ресторана "Палас" и задержали. Во время обыска у него нашли неопровержимые улики: вещи Эймара Вибо, среди которых было и кольцо с инициалами, одежду Сивицкого, розовую комбинацию Кольцовой, а также ножи, отмычки, самодельный пистолет, кожаные перчатки и милицейскую форму.

Отпираться людоед не стал, наоборот, заявил, что ни о чём не жалеет, и рассказал подробности всех преступлений. Оказалось, жертвы он выбирал случайно — после ссоры с женой или с партнёром. На улицу Валдеку его привела служебная необходимость — он работал по совместительству почтальоном и в тот день доставлял телеграмму Эймару Вибо.

Йоханнес-Андреас Ханни на следственном эксперименте на улице Валдеку. Фото © Maaja

В город Йыхви он приехал к другу. Тот обещал отдать ему пистолет, но его жена не пустила Ханни на порог и прогнала. Разозлённый неудачей, людоед бродил среди частных домов городка, пока не увидел открытую дверь. Так он набрёл на Сивицкого. Убийство Кольцовой последовало после ссоры с женой. Супруги ехали в Клоогу, но по дороге разругались, Пилли поехала дальше одна, а её муж отправился отыскивать очередную жертву.