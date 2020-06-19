"Просто переклинило". Криминалист объяснил поступок стрелка из Москвы, убившего возлюбленную и её родных

Большинство людей во время совершения преступления находятся в невменяемом состоянии. Это может быть аффект, действие запрещённых веществ или алкоголя. Что конкретно повлияло на поступок Севастьяна П., который застрелил свою экс-возлюбленную, её мать и племянника, сказать тяжело. Об этом сообщил доктор юридических наук Лев Бертовский. По его мнению, ключевую роль могли сыграть все факторы вместе.

— Может быть, ситуация была психотравмирующая в какой-то конкретный момент. Трудно сказать, нужно изучать их взаимоотношения, проводить посмертную судебно-психиатрическую экспертизу этого человека, поскольку он покончил жизнь самоубийством. Решать, был ли он в состоянии руководить своими действиями, — передаёт Пятый канал его слова.

Криминалист отметил, что в психологии стадия развития человека с 12 до 22 лет — самая тяжёлая. В этот период происходит перестройка всего организма, человек чётко делит происходящее на чёрное и белое. Когда реальность не соответствует его ожиданиям, "происходит взрыв".

— В какой-то момент его просто переклинило, он начал стрелять. Потом, когда увидел, что совершил, покончил с собой. Я думаю, что это вот так было, — считает эксперт.