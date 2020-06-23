Почему Лукашенко против "усатого таракана"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями оппозиции заявил, что никто, "кроме него", не решит их проблемы, и попросил не оскорблять его и не занижать рейтинг на фоне предстоящих выборов. "Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня, их никто не решит, и той власти, которая сегодня есть", — заявил он.

"И никогда не оскорбляйте. "Усатый таракан", ещё чего-то. Я ещё пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично", — добавил белорусский лидер. Кроме того, Лукашенко высказал уверенность в том, что действующую власть поддерживает большинство граждан, и уточнил, что социологические опросы правительство "не печатает".

В общем-то Лукашенко, конечно, прав. В первую очередь в вопросе оскорблений. В политике есть понятие "политес" — можно как угодно относиться к человеку, но переход на оскорбления может стоить политической карьеры, достаточно вспомнить пример бывшего главы украинского МИД Андрея Дещицы, который ругался матом на президента России, в результате чего потерял свой пост и был "сослан" послом в Польшу.

Конечно, это касается политиков и чиновников, простым гражданам такие вещи сходят с рук (если на них не подадут в суд в частном порядке). Впрочем, "усатый таракан" — это не такое уж обидное оскорбление, тем более что речь идёт о меме, отыскать автора которого уже нереально. Куда обиднее "Саша 3%" — это уже не просто переход на личности, это констатация политического факта: поддержка Лукашенко упала очень значительно, что не может не вызывать у него опасений и раздражения.

Откуда пошёл мем? В прошлом месяце некоторые "независимые СМИ" предложили читателям поучаствовать в "независимых выборах" — спросили, за кого из возможных кандидатов в президенты они бы проголосовали. В итоге в опросе "Нашей Нивы" в поддержку действующего президента высказалось 3%, а на TUT — около 6%. "Три процента" сразу же и стали мемом.

На этом дело не закончилось. На прошлой неделе основатель компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассчитал рейтинг кандидатов в президенты Белоруссии и выяснил, что переизбрание Лукашенко поддерживает 3,8% изученной аудитории, а 72% пользователей готовы голосовать за любого кандидата, кроме Лукашенко.

Насколько это объективно? Методика Хачуяна основана на данных 6,93 миллиона белорусских уникальных пользователей — реальных людей, присутствующих каким-либо образом в социальных сетях в виде юзеров с аватарами и осмысленными постами, что составляет около двух третей населения республики. Впрочем, как именно автор собирал мнение людей — непонятно. В любом случае подобные методы замера общественного мнения вызывают вопросы.

Что же касается опросов интернет-СМИ, то тут вообще мало общего с социологией, эти опросы показывают лишь мнение аудитории данного СМИ. При этом не стоит забывать, что в Белоруссии примерно два миллиона человек (из девяти) живут в сельской местности и едва ли являются активными пользователями Интернета. А именно жители села и люди старших возрастов — основная электоральная база Лукашенко.

Тем не менее нет дыма без огня. Все эти опросы реально демонстрируют общий тренд на снижение уровня поддержки Лукашенко, особенно среди молодёжи. Причин много: это и неприятие непопулярных мер вроде пресловутого "декрета о тунеядцах", и экономические сложности, во многом вызванные "боданием" Лукашенко с Москвой, и даже ковид-диссидентство Батьки. Наконец, это общая усталость от несменяемости власти и запрос на перемены.

Другой вопрос, что ни один из оппозиционных кандидатов не готов ответить, как именно он планирует соответствовать этим запросам и решать проблемы Белоруссии. И тут Лукашенко также полностью прав, говоря, что только он может решить конкретные проблемы конкретных людей и страны в целом.

Единственными вменяемыми среди соперников Лукашенко выглядят экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало и экс-банкир Виктор Бабарико. Но опять же у обоих отсутствует чётко изложенное видение будущего страны. Что касается внешнеполитического вектора, который играет не последнюю роль, тот же Бабарико делал заявления как в сторону Москвы, так и в сторону Запада. Опять многовекторность? Зачем тогда менять "шило" на "мыло"?