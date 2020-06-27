Новый фильм с актёрами из "Гарри Поттера", сюжет "Брата" на комедийный манер и английская военная мистика

"Побег из Претории", триллер, 2 июля

Фото © Kinopoisk / "Побег из Претории"

Молодой режиссёр Фрэнсис Аннан снял историю в духе "Побега из Шоушенка", поместив в центр повествования двух борцов против расовой дискриминации. Тим и Дэннис — белокожие граждане ЮАР, которые за свои взгляды попадают в Преторию — самую охраняемую тюрьму республики. Большую часть фильма занимает подготовка побега, мозговым центром которой является Тим в исполнении Дэниела Рэдклиффа из "Гарри Поттера". Он понимает, что шансы на удачу ничтожно малы, поэтому всячески пытается их увеличить. Его сообщника Дэнниса сыграл Иэн Харт, также засветившийся в одной из частей этого фэнтези. В фильме мало диалогов и много действий.

"Мисс плохое поведение", комедийная историческая драма, 6 июля

Фото © Kinopoisk / "Мисс плохое поведение"

70-е годы, расцвет сексуальной революции. Одновременно крепнет движение феминисток. В новом фильме британского режиссёра Филиппы Лоуторп коса находит на камень. В Лондоне готовится невиданный доселе конкурс красоты, на который приглашены топ-модели со всего мира. Девушки блеснут формами не где-нибудь, а в самом престижном концертном зале — Альберт-холле. Но никто не знает, что в это же время Салли и её сообщницы, недовольные сексизмом организаторов, готовятся устроить грандиозный скандал, сорвав конкурс красоты. Но и для заговорщиц всё пройдёт не совсем так, как задумывалось. Главную роль исполнила Кира Найтли.

"Хеппи-энд", комедия, 16 июля

Евгений Шелякин, режиссёр шоу "Прожекторпэрисхилтон", своеобразно обыграл тему амнезии. Главный герой в исполнении Михаила Гомиашвили просыпается на берегу Андаманского моря в Таиланде. Он не помнит ничего: ни своего имени, ни того, как он сюда попал. Говорит только по-русски, к тому же хамоват и эгоистичен. Удивительно, но очень скоро ему удаётся наладить свои дела в незнакомой стране и даже организовать полукриминальный бизнес. Всё бы хорошо, но мысль о прошлом, которое он не помнит, не даёт ему покоя. Ответ на вопрос "Почему он здесь оказался?" может оказаться весьма неожиданным.

"Призраки войны", мистика, 23 июля

Фото © Kinopoisk / "Призраки войны"

Режиссёр "Эффекта бабочки" Эрик Бресс на этот раз решил смешать военную драму и мистику. В самый разгар Второй мировой пяти опытным солдатам приказали охранять замок, который был недавно отбит у нацистов. Поначалу военным эта задача кажется простой, особенно по сравнению со сражением на передовой. Но очень скоро выясняется, что это место кишит нечистой силой, которая будет пострашнее гитлеровских головорезов, поскольку играет по правилам, не известным человеку. В главных ролях: Брентон Туэйтес из "Малефисенты" и Тео Росси из "Сынов анархии".

"Дружить по-русски!", комедия, 23 июля

Фото © Kinopoisk / "Дружить по-русски!"