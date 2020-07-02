Тернистый путь Навального к изменениям в конституции

Да-да, Алексей! Представляете, Интернет всё помнит и люди всё помнят. Даже ваш патриотический посыл к переменам. Ведь неплохой посыл-то был в декабре 2013 года.

Фото © Twitter / Alexey Navalny

Что тут сказать? Казалось бы, радоваться должен Навальный вкупе со своими адептами, ведь поправки к конституции таки предложили. Более того, подавляющее большинство граждан России эти поправки одобрили. Но что мы видим вместо радости и ликования у всего оппозиционного блока? Да, друзья, мы опять видим микс из недовольства, отрицания, порицания и неприятия любых поправок.

Алексей, помилуйте, а что ж не так? Разве не вы так яростно ратовали за немедленное изменение никуда не годной конституции? Вы как-то уж определитесь в конце концов — вам к умным (нет) или к красивым (нет-нет)?

Фото © Twitter / Alexey Navalny

Может, уже пришло время прислушиваться к всенародному здравому смыслу и волеизъявлению? Может, уже пришло время понять и принять тот факт, что два процента ваших сподвижников ну никак своим скулежом и стенаниями, вбросами и фейковыми новостями повлиять на мнение граждан страны не смогут?

Алексей, ну признайте, что ваши безуспешные попытки что-то изменить по своему абсурдному, состряпанному западными кураторами плану, приводят ровно к обратному результату, ибо стране не нужен такой лидер, как вы, ей не нужна такая оппозиция, которая сама запуталась в собственной паутине лжи.

И заканчивали бы, Алексей, людей на баррикады призывать. Ибо вы потом с семейством в Италию лобстеров поглощать, а юное поколение ваших последователей с прозомбированным мозгом хлопает удивлёнными глазами из-за решёток ИВС да МЛС. Кстати, вы кого-то навещали, Алексей? Справлялись ли о состоянии здоровья? Ладно, лобстеры, но хоть пару пачек чая да банку сгущенки передали тем парням, которых вы отправили на борьбу с режимом? Может быть, вы на пару с Евгением Ройзманом, совершая пробежки в парках Москвы солнечным летним утром в окружении охраны, рассуждаете о том, как помочь семьям ребят, родителям? Расскажите нам об этом, тогда мы сможем разглядеть в вас хоть что-то человеческое, кроме жажды к зелёным денежным знакам и зависимости от брендовых вещей.