"Господа, вы звери!" Почему Навальный не поддержал журналиста Сафронова, вызвав злобу коллег из либеральных изданий

В Калининграде — бесподобный хвойный воздух, успокаивающие нервы пейзажи, располагающие к полноценному отдыху, и дующие с моря ветра, способные не только освежить, но и застудить голову. А ещё там очень яркое и активное солнце. Не знаю, что в очередной раз произошло с головой Алексея Навального, но панамку в Калининграде он явно не носил. Реакция главного борца с коррупцией на арест журналиста Ивана Сафронова вызвала много вопросов как у соратников опереточного бунтаря, так и противников.

"Я считаю бесчестным и лицемерным, когда нам говорят: арестован очередной журналист, давайте защищать журналистов. Иван Сафронов — советник Рогозина, он пиарщик главы "Роскосмоса", — заявил Навальный. То есть как бы и не человек вовсе этот Сафронов, раз пиарил "Роскосмос". А раз не человек, так и не жалко его. Выводы Алексея вызвали бурную реакцию у товарищей по общему делу. Многие не стеснялись в выражениях, требовали покаяния и грозились разлюбить навсегда. И это тот случай, когда нужно что-то делать. Алексей ведь ещё в игре, ему ещё немного верят. Значит, загладить вину он может только при помощи своих покровителей из высоких кабинетов. Иначе всё. Похоронят свои же.

Нет, понятно, что Навальный не мог не избрать свою давнюю и излюбленную тактику. Говоря на привычном для некоторых губернаторов языке, Алексей резко дал заднюю и ушёл в глухую несознанку. Даже импортный журналист "Медузы" на чистом английском заметил, как Навальный оправдывается в ответ на обвинения со стороны портала Znak. Навальный пишет, что такого не говорил, а выводы об издании, дескать, можете сделать сами. Но было поздно. Целая стая лидеров оппозиционных мнений из "Твиттера" начала заклёвывать своего вожака.