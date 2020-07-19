Турист, случайно попавший на видео со скатами, привлёк к себе всё внимание своим "краснющим" загаром

Недавно телеканал ABC в своём твиттер-аккаунте поделился видеозаписями с пляжа на побережье Флориды. Впервые за много лет в этих водах заметили косяк скатов. Очевидец Майкл Джей Маккарти ответственно пытался сделать красивые кадры с рыбами, но, как выяснилось позже, звёзды тут совсем не они.
Видео © Twitter / ABC
Хоть публикация была посвящена грациозным скатам, всё внимание перетянул на себя отдыхающий. В ролике он появляется всего на десять секунд, но пользователям его судьба стала намного интереснее, чем жизнь рыб. Всё дело в том, что мужчина больше напоминал Хеллбоя из одноимённого фильма режиссёра Гильермо дель Торо. Видимо, он задремал прямо под палящим солнцем. Результат в виде ужасного ожога — на лице и других незащищённых частях тела.
Кадры из видео © Twitter / ABC
Твит с видео "про скатов" тут же стал вирусным. Порядка 50 тысяч человек репостнули его к себе на страницу, а в комментариях начали появляться обеспокоенные сообщения о том, что отдыхающему надо было ответственнее подходить к защите своей кожи от ультрафиолетового излучения. Всё-таки рак кожи — совсем не шутки, пишет News.com.
На самом деле вся история должна быть про того парня. Мы можем проверить его на рак кожи, пожалуйста?
JonDCampbellEsq
Похоже, Хеллбой себя немного запустил
RobPattonMSNRN
О, боже мой! У этого парня чертовски серьёзный ожог. Кто-нибудь, дайте ему солнцезащитный крем
Mike_XXXL
WOW-funny
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