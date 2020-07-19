Турист, случайно попавший на видео со скатами, привлёк к себе всё внимание своим "краснющим" загаром

Недавно телеканал ABC в своём твиттер-аккаунте поделился видеозаписями с пляжа на побережье Флориды. Впервые за много лет в этих водах заметили косяк скатов. Очевидец Майкл Джей Маккарти ответственно пытался сделать красивые кадры с рыбами, но, как выяснилось позже, звёзды тут совсем не они.

Видео © Twitter / ABC

Хоть публикация была посвящена грациозным скатам, всё внимание перетянул на себя отдыхающий. В ролике он появляется всего на десять секунд, но пользователям его судьба стала намного интереснее, чем жизнь рыб. Всё дело в том, что мужчина больше напоминал Хеллбоя из одноимённого фильма режиссёра Гильермо дель Торо. Видимо, он задремал прямо под палящим солнцем. Результат в виде ужасного ожога — на лице и других незащищённых частях тела.

Кадры из видео © Twitter / ABC

Твит с видео "про скатов" тут же стал вирусным. Порядка 50 тысяч человек репостнули его к себе на страницу, а в комментариях начали появляться обеспокоенные сообщения о том, что отдыхающему надо было ответственнее подходить к защите своей кожи от ультрафиолетового излучения. Всё-таки рак кожи — совсем не шутки, пишет News.com.

На самом деле вся история должна быть про того парня. Мы можем проверить его на рак кожи, пожалуйста? JonDCampbellEsq

Похоже, Хеллбой себя немного запустил RobPattonMSNRN