Хуже притона. Почему журналисты Ходорковского оказались сексуальными маньяками

Мы ждали, когда же в России грянет наше отечественное и полномасштабное #MeToo. И после нескольких фальстартов оно случилось, но только совсем не так, как этого хотели бы многие. Некая Виолетта написала в "Твиттере" о домогательствах со стороны Сергея Простакова, шеф-редактора "МБХ-Медиа". А дальше по всем канонам пошла волна: появлялись всё новые и новые девушки с новыми подробностями.

Оказалось, что на квартире Простакова случилось натуральное групповое изнасилование, в котором Сергей был, как бы это выразиться деликатнее… пристрастным зрителем. Вспомнили про Руслана Гафарова, бывшего сотрудника "Открытой России", стартапера, спикера "Синергии", и, внимание, про феминиста, журналиста "Медиазоны" и "Таких дел" Павла Никулина, про сотрудника "МБХ" Андрея Золотова — всех их обвинили в сексе по принуждению. Ах да, досталось воспоминаний и Павлу Лобкову, в прошлом журналисту федеральных телеканалов, теперь подвизающемуся на "Дожде", — там домогательства были однополыми.

Скандал разворачивается и ширится, новые и новые признания летят с самых разных концов, а замершие с попкорном у экранов зрители только шокировано хлопают ртами: как так? Ведь насилие — это атрибут власти? Злодеи всегда те, кто с мигалками и ксивами, это сотрудники полиции и депутаты вроде Слуцкого, которого хором травили все вышеупомянутые издания плюс "Эхо Москвы" (главред которого, правда, потом тоже вляпался в историю). А у нас здесь прекрасная Россия будущего, у нас мальчики, которые знают про "нет значит нет", поддерживают феминизм и 40 гендеров. Как среди них могли родиться эти байки из склепа, почему у них на квартирах творилось то, что происходит не во всяком наркопритоне? А главное — почему молчали свидетели, такие же точно прекраснолицые мальчики? Никто не одёрнул, не дал в морду, хотя бы просто не сказал: "Ты что делаешь?". И тут на ум приходит только одно объяснение: не одёрнули и не сказали, потому что "в тусовке" это нормально.

Все те же люди, что объявляли бойкот Слуцкому и всей Госдуме, опускают глаза долу и начинают что-то стыдливо говорить про "он очень тактильный человек", когда дело коснулось шефа "Эха" Венедиктова. За Простакова немедленно вписались персонажи в диапазоне от Олега Кашина до Марии Бароновой, тоже как бы феминистки. Что касается Павла Лобкова, то слухи о его похождениях ещё времён НТВ передавались из уст в уста вместе с негласной директивой: "Если Паша пристаёт, бейте, только не по лицу — ему в кадре работать". Зачем огласка, зачем одёргивание, если все вокруг свои, все — прекрасные люди и все — за правильные ценности?

Каждое общество иерархично. Это нормально, что наверху пирамиды располагаются состоятельные, воспитанные мужчины, удовлетворившие свои базовые потребности, а на дне — маргиналы, алкоголики и наркоманы, которым зудит побыстрее перепихнуться, неважно как и с кем. В этой иерархии есть и лифты. Развивайся, совершенствуйся — и женщины тебя тоже полюбят. Секс вместе с деньгами и властью — один из драйверов общества, не дающих ему деградировать.

Но современный либерал против иерархий. За призывом к "равенству" и свержению авторитетов стоит желание малым трудом перескочить несколько ступеней, получить то, что недоступно. Нахаляву оказаться в райском саду, где алкоголь, сладкое безделье и всегда готовые гурии. Взять то, что тебе не положено. Сотрудники всех этих "МБХ-Медиа" и "Медуз" — это люди, занимающие не своё место. Главные редакторы без изданий, политики без электората, писатели без читателей. Самозванцы.

Поэтому мы и оказываемся в ситуации, когда смешные мальчики-профеминисты внезапно ведут себя так, как будто им дозволено. Женщины, оказавшиеся рядом с ними, наивно полагают, что пьют с политиками и редакторами, а потом внезапно находят себя на вписке с бомжами и наркоманами. А потом удивляются, как же так. И правда, как же?

Пока я писал эту колонку, некто Антон Громов, проживающий в Риге гражданин РФ, участник оппозиционных форумов и автор "Базы данных", в которой на английском документируются неисчислимые злодеяния "путинского режима" и "крымских оккупантов", призвал создать "объединённый дисциплинарный комитет независимых медиа, который расследует беспристрастно данные кейсы и вынесет свой моральный вердикт, который будет иметь организационные последствия".