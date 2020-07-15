Расправа с оппозицией или перформанс Лукашенко. Зачем Батька устроил в Минске "протомайдан"

В Белоруссии проходят массовые акции протеста. Тысячи людей вышли на улицы, протестуя против творящегося в республике властного беспредела. На улицах идут столкновения митингующих с милицией, которая абсолютно не стесняется применять силу. Видеоролики с белорусскими правоохранителями и "сотрудниками в штатском", жестоко избивающими демонстрантов, заполонили сети. По некоторым оценкам, в ряде городов Белоруссии задержаны от сотни до нескольких сотен человек. Среди них ряд журналистов, которые решили задокументировать творящееся на улицах безумие. Следственный комитет республики уже возбудил ряд уголовных дел против участников и организаторов акции.

И, на первый взгляд, правоохранители правы, ведь в большинстве случаев они отвечали насилием на насилие. Да, народ имеет право на протест, но лишь мирный, законопослушный и исключительно ненасильственный. Как только протестующие начинают применять силу в отношении правоохранителей (не важно как — бросать в милицию стаканчики или коктейли Молотова), они выходят из правового поля и превращаются в бунтовщиков. Которых нужно сразу же разгонять и подавлять, а потом уже разбираться. Если кто-то считает иначе и уверен, что у власти не должно быть монополии на насилие, что протестующий имеет право выразить свой протест ударом по сотруднику милиции или полиции, он может посмотреть, к чему это право привело на Украине. Сотрудников "Беркута" и бойцов внутренних войск сжигали (в буквальном смысле) на Майдане потому, что поджигателям не отбили почки и не впаяли сроки тогда, когда они начинали с бросания в силовиков камней. А за сожжением правоохранителей последовало и сожжение украинского государства. Поэтому, уверены пролукашенковские эксперты, блогеры и обыватели, власть поступила правильно, разогнав эти уличные протесты. Поделом им.

Однако у нынешних белорусских протестов есть специфика. Как известно, у любого протеста есть организатор, которого и нужно наказывать за радикализацию митингов, где люди поддались "эффекту толпы". Реальный, а не подставной организатор. Вот только против него местный Следственный комитет возбудить дело не захочет. Белорусские протесты были устроены не местными бузотёрами, не западными послами и даже не российскими олигархами — их организатором, вдохновителем и разжигателем является президент республики Александр Лукашенко.

Белорусы вышли на улицы после того, как республиканская Центральная комиссия по выборам отказалась зарегистрировать ряд политиков (среди которых был единственный более-менее рейтинговый соперник Александра Лукашенко — Виктор Бабарико) официальными кандидатами в президенты. И не просто отказалась, а сделала это в хамской и демонстративно противозаконной форме. Глава Комиссии Лидия Ермошина мотивировала решение тем, что "верит" не доказанным в суде предостережениям правоохранителей о финансовых махинациях Бабарико, а также видит в его компании участие "внешних сил" в виде сотрудников газпромовского банка, вошедших в его инициативную группу.

Возмущённые демонстративно выброшенными на помойку презумпцией невиновности и правом граждан Белоруссии на участие в политическом процессе вне зависимости от их места работы люди вышли на улицы в знак протеста. Конечно, можно сказать, что свой протест нужно выражать на избирательных участках, однако действия белорусской власти лишили людей веры в то, что избирать президента будут они. Если Центральная комиссия по выборам не зарегистрировала кандидата в президенты, исходя из веры госпожи Ермошиной в его преступления, то где гарантия, что подсчёт голосов будет проходить не на основе её веры в победу Александра Лукашенко. Впрочем, возможно, даже массовых фальсификаций не понадобится —комиссия зарегистрировала только тех кандидатов, у которых околоплинтусный рейтинг или которые работают под тесным контролем Администрации Президента Белоруссии.

Но зачем Александр Лукашенко, выражаясь словами одной из зарегистрированных кандидаток в президенты Светланы Тихановской, "сам, собственными действиями разжигает в сердцах людей ещё больше негативных эмоций к системе"? Зачем он сделал всё для того, чтобы собрать в Минске этакий "протомайдан" (а Майданом его называть всё-таки не стоит, поскольку уровень организации протестов недотягивает до украинского бомжатника, ставшего началом демонтажа государства)?

Затем, что Администрации Президента Белоруссии нужны эти беспорядки. Нужны для мобилизации умеренно провластного электората, который устал от самодурства Батьки и его ручного управления страной. Нужны для подтверждения ранее сделанных заявлений Лукашенко о том, что внешние и внутренние враги республики готовят Майдан. Нужны для оправдания и в какой-то степени легитимации политики террора в отношении оппозиции (включая посадки двух самых рейтинговых оппозиционных кандидатов в президенты) — политики, которую Лукашенко называл элементом самозащиты страны от готовящихся беспорядков. Наконец, "протомайдан" нужен был для его разгона, чтобы показать белорусам, кто ещё в Минске Батька.