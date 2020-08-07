Создатель ловушек для шпионов. За что Хрущёв ненавидел гения контрразведки Петра Федотова

Жизнь этого человека до сих пор окутана тайной, а его имя стоит в одном ряду с такими легендами отечественной разведки, как Фёдор Судоплатов или Наум Эйтингон. Пётр Федотов не только разработал "радиоигры" с нацистскими агентами и возглавлял советскую контрразведку в самые тяжёлые годы Великой Отечественной войны, но и стоял у истоков внедрения такого приёма проверки агентов, как "ложный закордон". Кто бы мог подумать, что этот "закордон" сыграет в судьбе самого Федотова роковую роль.

Проверка "на границе"

Этот приём проверки агентов в НКВД называли "мельница", или ЛК — "ложный кордон". У его истоков стояла целая группа маститых контрразведчиков, среди которых были начальник Управления НКВД Хабаровского края Сергей Гоглидзе, заместители наркома внутренних дел СССР Иван Серов, Всеволод Меркулов и Богдан Кобулов. Но именно начальник 2-го Управления НКВД Пётр Федотов был тем человеком, который курировал операцию и отвечал за её воплощение в жизнь на Дальнем Востоке.

Суть приёма была в следующем: в 1941 году в 50 километрах от Хабаровска была создана имитация участка государственной границы СССР. По одну сторону от неё находилась советская "погранзастава", по другую — бутафорский пограничный пост Маньчжоу-го — государства, созданного японцами на территории Китая. За постом стояла одна из "японских военных миссий", с помощью которых оккупанты управляли китайскими территориями.

Сотрудников для "миссии" отбирали самым тщательным образом. Роли эмигрантов-белогвардейцев изображали сотрудники НКВД, осуждённые "за нарушение социалистической законности" на длительные сроки и специально освобождённые для участия в проверке. В операции были заняты китайцы — граждане СССР — и один японец — задержанный советской контрразведкой шпион Томита, который так "отрабатывал" свой срок — десять лет лагерей. В общем, "трудились" все на совесть — так, чтобы ни в коем случае не вернуться в лагеря.

Суть "ложного кордона" заключалась в том, что разведчику, которого подозревали в измене или в симпатии к врагу, поручали выполнить задание на территории Маньчжурии. После этого его якобы перебрасывали через границу, где его тут же задерживала "пограничная служба Маньчжоу-го", начинала допрашивать с пристрастием и склонять к сотрудничеству. Тех, кто соглашался, тут же возвращали в СССР и отдавали под суд как изменников родины.

Пётр Федотов из Москвы полностью руководил работой "ложного кордона". Все отчёты, минуя канцелярию, приходили к нему на стол, и он лично докладывал о результатах работы Генеральному комиссару государственной безопасности Лаврентию Берии, который сам утверждал список лиц для проверки.

На Кавказе

Наверх Петра Федотова — сына санкт-петербургского водителя конки — вынесла революция. Уже в сентябре 1919 года 19-летний красноармеец стал политруком в роте 1-го революционного дисциплинарного полка 8-й армии. С 1921 года служил на Северном Кавказе: сначала — в Чеченской ЧК, затем перешёл в контрразведку, дослужился до начальника 3-го отделения ИРО ОГПУ по Северо-Кавказскому краю.

Именно Федотову ставили в заслугу ликвидацию крупных чеченских повстанческих формирований, возглавляемых имамом Али Митаевым и шейхом Мазой Шадаевым. Именно благодаря кропотливой аналитической работе Федотова был разгромлен Шадаев, а шейх Митаев был взят в плен — его приговорили к десяти годам заключения, а позже расстреляли. Благодаря активной работе Федотова с местным населением удалось без привлечения регулярных частей Красной армии ликвидировать вооружённые формирования шейхов Ильясова, Ахаева и Аксалтинского.

В его служебной характеристике значилось: "Незаменим. Отличный восточник в части работы чисто аналитической, знает и оперативную отрасль. Крайне усидчив, трудолюбив и дисциплинирован, хороший товарищ. Инициативу имеет, но недостаточно энергичен". Тем не менее в 1937 году во времена "большой чистки" Петра Федотова вызвали в Москву, где после ареста наркома Ягоды требовались новые верные кадры. Через три года Федотов возглавил отдел контрразведки ГУГБ НКВД.

"Честный служака"

Безусловно, определённую роль в карьере Федотова сыграла его работа на Кавказе, про которую знал Берия, работавший в это же время в ОГПУ Закавказья. Был ещё один факт — Федотов не имел связей с Ягодой или Ежовым, не усердствовал во время репрессий и был, с точки зрения начальства, "честным служакой".

В момент его назначения на пост главы контрразведки СССР Третий рейх начал разрабатывать план "Барбаросса", одной из задач Федотова стала слежка за иностранными агентами в СССР и затруднение доступа к информации. Он разработал план по отслеживанию и сопровождению сотрудниками НКГБ немецких и японских дипломатов, сотрудников посольств, членов их семей и журналистов. Каждого, кто попадался на компромате, тут же вербовали. Особое внимание стали уделять посольствам Турции, Великобритании, Финляндии, Ирана и Словакии.

Именно Федотов открыл талант лучшего разведчика XX века Николая Кузнецова. Разведчика знакомили с дипломатами, представляя его как лётчика-испытателя одного из ОКБА, после чего заглотившие "наживку" немцы или японцы раскрывали свои намерения, предлагая Кузнецову поставлять им информацию о разработках. Кузнецов "соглашался".

Советский разведчик Николай Кузнецов. Фото © Википедия

В начале 1941 года подчинёнными Федотова была установлена прослушка в кабинете главного немецкого разведчика германского атташе генерала Эрнста Кёстринга. Благодаря этому Сталин был в курсе намерений немцев и знал, что нацисты хотят повторить начало Первой мировой войны — убить в СССР какого-нибудь немца и использовать это как предлог для нападения. С началом войны количество работы увеличилось. Федотов курировал выявление и ликвидацию нацистской агентуры, работу по вербовке военнопленных, занимался розыском предателей и коллаборационистов, создавал агентурную сеть за рубежом.

Просчитывать приходилось далеко вперёд. На случай сдачи столицы в Москве было создано мощное подполье со складами оружия и взрывчатки: 36 диверсионных групп и 78 подпольщиков-одиночек должны были сделать жизнь нацистов невыносимой. Другие подпольщики обязаны были внедриться в административный аппарат фашистов. Возглавить подполье должен был сам Федотов. К счастью, этого не понадобилось.

Пётр Федотов курировал операцию "Туман", которая сорвала планы фашистов убить Сталина, заслав на территорию СССР подготовленных агентов. 5 сентября 1944 года НКВД были задержаны агенты Таврин и Шилов, заброшенные самолётом через линию фронта. Предатели были вооружены специальным рукавным мини-гранатомётом Panzerknacke с девятью зарядами. Его прятали в рукаве специально сшитого плаща.

В контрразведке им ничего не оставалось, как согласиться на сотрудничество. Долгое время шпионы связывались с нацистами и делали вид, что у них всё в порядке и Сталин вот-вот будет ликвидирован. Операция продлилась до конца войны и достигла главной цели — нацисты были уверены, что шансы Таврина велики, и больше не присылали диверсантов.

В опале

После войны ни реорганизация контрразведки, ни смерть Сталина, ни арест Берии не отразились на судьбе генерала. Но всё рухнуло в 1956 году после XX съезда КПСС и "разоблачения" Никитой Хрущёвым культа Сталина. Федотова сначала "сослали" в редакторский отдел Высшей школы КГБ, а спустя три года разжаловали, исключили из партии и уволили из органов "по несоответствию занимаемой должности". Но и тут ему повезло. Во-первых, не посадили, как многих других, более молодых. Во-вторых, оставили награды и пенсию.

Что же стало причиной ненависти Хрущёва к контрразведчику? Возможно, некоторую роль сыграло то, что перед войной Федотов возглавлял "политическую полицию" и могли быть найдены дела "неблагонадёжных" людей, на которых стояла подпись генерала. Во-вторых, в вину генералу поставили некие "чистки" в Армении в 1937 году.

Припомнили Федотову и "ложные кордоны". Как оказалось, проверку практикой метод не прошёл. Практически ни один человек не выдержал испытание "на отлично". Многие, оказавшись в невыносимых условиях допросов и пыток, согласились сотрудничать с "японцами" — они были расстреляны или получили срок.

Тем, кто не соглашался, тоже не везло. Например, достойно прошедший проверку инженер Брониковский был возвращён "обратно" и сразу же всё рассказал кураторам, но... начал догадываться о постановке и... был приговорён к расстрелу! Причём ни прокурор, ни суд не догадывались об игре контрразведчиков, а материалы "допросов" на "ложном кордоне" были выданы за настоящие, якобы добытые в Маньчжурии агентами НКВД. А не прошедшего проверку агента М. Бочкова сочли слишком опасным: посчитали, что он может вести агитационную деятельность в лагерях, и тоже расстреляли.

Не жаловали и персонал "кордона". Например, гражданин СССР китаец Ян Лин Пу, работавший поваром, не выдержал творящегося беззакония, перебил японскую посуду и был застрелен сотрудником НКВД Чу Цин Лином, который позже застрелил ещё двух человек из обслуги. Любопытно, что "ложные кордоны", или "ложные заставы", агенты НКВД использовали не только на Дальнем Востоке, но и на финской границе и на границе в Берлине.

Когда всё это стало известно, Меркулов, Кобулов и Гоглидзе ответить не могли — они были уже расстреляны как сообщники Берии. Оставались только Федотов и Серов. Последний, впрочем, вышел из воды сухим. Он сменил на посту Федотова и как ни в чём не бывало проработал в КГБ вплоть до середины 1980-х годов. Никто не вспоминал ни о его участии в "кордонах", ни в "большом терроре" и в депортации народов.