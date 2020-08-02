Мозг-радар. Как человек со сверхспособностями ловил маньяков и преступников

О феномене Петера Гуркоса журналисты и полиция спорят до сих пор. Кем он был? Великим пророком или заурядностью, умело пускавшей простакам пыль в глаза? Уникальным человеком, способным проникнуть сквозь время и без труда отыскать украденные вещи, или ловкачом, присваивающим себе чужие заслуги? Провинциальные писаки без смущения заявляли, что правдивость его предсказаний была в районе 90%. Полицейские и следователи указывали на ошибки, благодаря которым американская юстиция однажды едва не посадила невиновного.

Проявление сверхспособностей

О его прошлом известно мало. Петер Гуркос (Петер ван дер Гюрк) родился в 1911 году в голландском городе Дордрехт. В возрасте 30 лет, работая маляром в Гааге, он оступился и упал с лесов с десятиметровой высоты, с травмой головы был доставлен в госпиталь, где пролежал без сознания несколько суток.

Затем он очнулся, и оказалось, что с ним случилось две вещи: он не видел (слепота вскоре прошла), но при этом обрёл способность видеть другим способом — перед ним как на экране разворачивалось прошлое и будущее людей, до которых он дотрагивался.

Первой рядом оказалась его молодая жена. Петер Гуркос взял её за руку и спросил, где сын. Женщина ответила, что оставила мальчика у соседки. Гуркос неожиданно закричал, чтобы она немедленно бежала домой: в доме пожар! Бедная женщина помчалась назад, но нашла ребёнка в здравии и благополучии. Тем не менее Гуркос оказался прав, просто в неожиданной вспышке он увидел будущее, которое принял за настоящее, — дом соседки действительно загорелся спустя пять дней, ребёнка спасли чудом.

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Когда к Гуркосу вернулось зрение, он увидел на соседней койке мужчину по имени Аард Камберг. Гуркос повернулся к нему и сказал: "Твой отец только что умер и завещал тебе золотые часы, а ты их уже продал!" А когда сосед от удивления сел на кровати, Гуркос добавил: "Ты из Роттердама, ты украл на работе деньги, и они лежат у тебя в сумке".

Камберг тут же вскочил с кровати, оделся и торопливо покинул госпиталь, а удивлённой медсестре, которая безуспешно пыталась задержать беглеца, Гуркос сообщил, что она недавно оставила в поезде сумку подруги. Изумлённая медсестра воскликнула: "Это правда! Я забыла её в вагоне-ресторане!" В больнице Гуркос провёл больше двух месяцев. Он страдал от сильнейших головных болей, почти не спал, но в конце концов врачи решили, что состояние его здоровья больше не внушает опасений.

Прежним он так и не стал — для Петера Гуркоса началась новая жизнь. Окружавшие решили, что он стал "психометром" — человеком, чьё сознание одновременно находится в разных мирах. В середине XX века подобный феномен казался в новинку, и явлению дали особое название.

Особенности мозга

В Европе во время войны и сразу после неё способности Гуркоса оказались востребованными. По рассказу руководителя Датского сопротивления Герта Гоозанса, Петер Гуркос помогал выявлять в рядах антифашистов нацистских агентов. А после войны люди обращались к нему, чтобы найти потерявшихся родственников.

В 1948 году в шведском городе Хёльгум соседи пропавшей без вести студентки медицинского училища Виолы Вайдегрен попросили Гуркоса отыскать девушку. Она отправилась навестить отца и пропала. После долгих колебаний шведская полиция отвезла Гуркоса на ферму Карла Вайдегрена, где Гуркосу стало плохо. Он сказал полиции, что девушка убита отцом и что её труп закопан в подполе фермерского дома. Увы, у полиции не было никаких доказательств, кроме слов Гуркоса, а потому не было и ордера на обыск дома. Вайдегрен отказался пускать полицию в подпол без ордера, и дело так ничем и не закончилось.

Настоящую известность Гуркос приобрёл в США, куда его в 1956 году увёз впечатлённый его способностями американский бизнесмен Генри Белк. В США "психометра" в течение двух с половиной лет обследовал врач и парапсихолог Андрия Пухарич, который интересовался экстрасенсами, и якобы после экспериментов он заявил, что Гуркос владеет уникальными способностями: "У него мозг работает как радар!"

В 1960-х годах в США были чрезвычайно популярны эксперименты, касавшиеся развития возможностей человека, и после нескольких публичных демонстраций таланта Гуркоса по телевидению Майами его стали приглашать в полицию для консультации.

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По данным, которые Гуркос приводил в своих книгах, он принимал участие в расследовании 300 уголовных дел, среди которых было резонансное "дело бостонского душителя". Маньяк задушил, а потом изнасиловал 13 женщин разного возраста. Гуркос удивительно точно описал убийцу де Сальво, который вскоре был задержан, признался в убийстве женщин и был осуждён.

Именно Гуркос подсказал полицейским, что убийца меняет цвет волос, во время расследования "дела мичиганского потрошителя". Маньяк орудовал в Восточном Мичигане в течение 1967–1969 годов, где похитил не менее семи школьниц и студенток. Он насиловал девушек, затем убивал — душил или резал, после этого уродовал тела и выбрасывал их в окрестностях округа Оушен. В конце концов полицией был задержан преступник Джон Коллинз, который был осуждён на пожизненное заключение.

Гуркос принимал участие в опознании ещё одного маньяка — Чарльза Мэнсона, который создал секту и подговорил её членов совершить девять ритуальных убийств. Человек со сверхспособностями считал себя настоящим охотником за маньяками и утверждал, что благодаря его усилиям было найдено 27 преступников в 17 странах. Кроме того, он прославился поиском пропавших драгоценностей и откровением о том, что Адольф Гитлер не покончил с собой и благополучно живёт в Аргентине, а также своими эффектными выступлениями по телевидению.

Ошибки и находки

Но были и ошибки. Одной из них стала смерть дочери Генри Белка — того самого человека, который привёз Гуркоса в Штаты. Девочка пропала в 1957 году, а когда Гуркоса попросили её найти, он точно сообщил, что ребёнок утонул и его тело находится на дне возле пристани у дома Белка.

Белк не смог простить Гуркоса за то, что "пророк" не предвидел смерть дочери. Он выступил с заявлением, в котором сказал журналистам, что Гуркосом владеют злые сущности, вошедшие в его тело, когда тот упал с высоты в 1941 году, а сам Гуркос мёртв. В Штаты он привёз "зомби" — мертвеца, одержимого демонами. В доказательство Белк даже предоставил фотографии с совместного отдыха на острове Аруба в Карибском море, на которых на месте лица Гукоса проявлялось множество лиц других людей. "Я уверен, — заявил Белк, — это они контролируют ум этого зомби!"

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Сценический маг Джеймс Рэнди, основавший Комитет по скептическому расследованию, утверждал, что лишь однажды Гуркос позволил провести над собой эксперимент — парапсихологу Чарльзу Тарту, и тот не нашёл у "пророка" никаких способностей. А психиатр Рональд Шварц считал, что Гуркос просто "считывает" с людей информацию по жестам, мимике и деталям гардероба.

Полицейские указывали, что в расследованиях Гуркоса встречались откровенные ляпы, а иногда и чудовищные ошибки. Например, когда в 1959 году полиция расследовала убийство семьи Джексонов в штате Вирджиния, Гуркос обвинил в преступлении местного сумасшедшего, которого даже не могли привлечь к суду — сначала его надо было хотя бы подлечить.

Семья Джексонов пропала из машины на пригородном шоссе в январе. Через два месяца тела застреленных отца и сына были найдены в лесу у Фредериксберга. А вскоре неподалёку от Аннаполиса были найдены тела матери и шестилетней дочери. Обе были изнасилованы и убиты.

Дело быстро зашло в тупик, и тут на помощь (за 100 долларов в день плюс возмещение текущих расходов) пришёл Гуркос. Подержав в руках рубашку убитого, он описал дом, в котором живёт убийца, и даже его жену, у которой не хватало передних зубов. Вскоре полиция задержала местного мусорщика. Тем не менее расследование полиции продолжалось, и под суд за убийство семьи был отправлен другой человек. Доказательства его вины были очевидными и сомнений не вызывали. Гуркос не соглашался с полицией и утверждал, что мусорщик — настоящий психопат и на его совести есть убийства, а полиция засадила невиновного. Тем не менее провал был налицо.

В 1964 году Гуркосу было предъявлено обвинение: он выдавал себя за федерального агента и собирал информацию о преступлениях. Его признали виновным и приговорили к штрафу в тысячу долларов. Но означало ли это, что он вынюхивал подробности дел, чтобы потом выдать их за "откровения", или же он просто переусердствовал в старании найти преступника?

Этого уже не узнать. Зато во Франции он нашёл свёрток с золотом, который забывчивый хозяин закопал в саду и не мог найти. Оказалось, что золото нашёл и перепрятал садовник. Гуркос безошибочно определил, где садовник спрятал драгметалл. А между делом Гуркос сколотил небольшую компанию и отыскал золотой прииск в Аризоне, местонахождение которого было утеряно.