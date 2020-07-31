Прибавка к пенсии, выходное пособие, штрафы. Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Последний месяц лета традиционно считается периодом законодательного затишья. Уходя в июле на каникулы, Госдума и Совет Федерации стараются рассмотреть все законодательные инициативы, чтобы не переносить их на следующий "сезон". В этом году июльские изменения в законодательстве — вспомнить хотя бы более 200 поправок к конституции — столь масштабные, что в августе было трудно ожидать чего-то нового. Однако ряд законов всё же вступит в силу.

Прибавка к пенсии

С 1 августа перерасчёта пенсий стоит ждать работающим пенсионерам. Будучи замороженной до момента увольнения с работы, эта пенсия ежегодно индексируется в конце лета. Перерасчёт выплат работающим пенсионерам производится в зависимости от заработанных в минувшем году баллов.

"В отличие от ежегодной индексации неработающим пенсионерам, когда с 1 января размеры выплат увеличиваются на определённый процент, — отмечают в Пенсионном фонде России, — перерасчёт страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный характер. Он зависит от уровня заработной платы человека в 2019 году, суммы внесённых за него работодателем страховых взносов, которые в конечном счёте переводятся в пенсионные коэффициенты".

Стоимость одного балла с января 2020 года составляет 93 рубля, а при расчёте применяется максимальный, трёхкратный коэффициент тех самых баллов. Исходя из этого и максимальная прибавка для работающего пенсионера с 1 августа этого года может составить 279 рублей. Чтобы её получить, официальная зарплата работающего пенсионера на протяжении всего предыдущего года должна быть не меньше 28,7 тысячи рублей в месяц.

Более чем на 9% вырастут с 1 августа и накопительные пенсии. А участники программы софинансирования пенсионных накоплений смогут увидеть прибавку почти в 8%. Для них с 1 августа вырастет размер срочных пенсионных выплат, срок получения которых они сами могли установить.

По данным ПФР, средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 1265,69 рубля в месяц, а срочной пенсионной выплаты — 1195,62 рубля в месяц. Несмотря на рост минимального пенсионного возраста, обе выплаты по-прежнему назначаются с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин.

Рост цен на "национальное достояние"

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Несмотря на то что рост тарифов на основные услуги ЖКХ произошёл ещё в июле, в августе подорожает ещё одна услуга — газ. Ранее предполагалось, что цены на газ вырастут в июле вместе со стоимостью на другие услуги, но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заморозила рост цен из-за коронавируса.

В приказе ведомства говорится, как будут регулироваться "оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению". Так, стоимость тысячи кубометров определяется в зависимости от региона, где будут продавать голубое топливо. Они разделены на 60 поясов.

Самый дорогой газ будут получать жители Алтайского края, Республики Алтай и Архангельской области. В последней стоимость тысячи кубометров газа будет составлять 4250 рублей. А на Алтае эта цифра приблизится к 5000 (4885 рублей за 1000 кубометров газа). Столь высокие цены связаны с тем, что в регионах проводятся работы по расширению единой системы газоснабжения. Самые низкие цены установлены на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. Жители регионов, где добывают газ, будут платить за тысячу кубометров 2687 и 3140 рублей соответственно. В среднем по России цены на газ вырастут примерно на три процента.

Штрафы за ТО и цены на ОСАГО

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Раскошелиться на 2000 штрафа придётся тем водителям, которые не захотели вовремя пройти техосмотр. Новые правила начинают действовать с 1 августа. Причём накладывать штраф за отсутствие диагностической карты в базе данных могут хоть каждый день. Формально запрет на повторный штраф действует в течение 24 часов.

Несмотря на то что карту об успешном прохождении техосмотра иметь при себе необязательно и в обязанности инспектора входит проверка авто по базе, иметь её в бумажном виде всё же стоит — база данных может дать сбой, да и техцентр иногда попросту не успевает публиковать данные на едином портале.

Федеральный закон № 170 обязывает проходить ТО раз в два года владельцев мотоциклов, легковушек и грузовиков (до 3,5 тонны) не старше семи лет. После этого срока проходить ТО придётся ежегодно. Этот же срок распространяется на тяжеловесные грузовики (свыше 3,5 тонны), автомобили спецслужб и автошкол.

Хорошие новости ждут в августе и аккуратных водителей. По новым правилам, которые вступают в силу с 24 августа, изменится стоимость ОСАГО. Вилка диапазона цен изменится на 10 процентов. Так, минимальная базовая ставка полиса снизится до 2471 рубля (с нынешних 2746 руб.), а максимальная вырастет до 5436 рублей (сейчас — 4942 руб.). В отношении легковых авто юридических лиц коридор ставок изменится на 20%, а машин такси — на все 30%. Таким образом, автостраховщики смогут поощрять аккуратных водителей.

Право на "Дальневосточный гектар" для всех

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С 1 августа подать заявление на получение земельного участка в безвозмездное пользование в Бурятии и Забайкальском крае по программе "Дальневосточный гектар" смогут жители всех регионов России, а также соотечественники, желающие вернуться на родину. С прошлого августа, когда вступил в действие Федеральный закон № 194-ФЗ, воспользоваться этой возможностью могли лишь жители этих регионов. С 1 января 2020 года доступ к программе получили россияне, проживающие и в других субъектах Дальнего Востока. А с 1 августа 2020 года "Дальневосточный гектар" в Бурятии и Забайкальском крае станет доступен всем.

Платежи под контролем

Многие из нас регулярно совершают покупки в Интернете или отправляют деньги родственникам с помощью электронных кошельков. Если раньше пополнить их можно было даже через терминал на улице без предъявления паспорта, то теперь этого сделать не удастся. С 1 августа вступают в силу отдельные положения законов "О национальной платёжной системе" и "О Центральном банке Российской Федерации". Фактически они направлены на борьбу с отмыванием доходов. Теперь пополнить электронные кошельки можно будет, только пройдя авторизацию или переведя деньги с собственного банковского счёта.

Выходное пособие

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Из-за коронавируса тысячи предприятий по всей стране были вынуждены закрыться. Для того чтобы гарантировать соблюдение прав уволенных сотрудников, законодатели решили увеличить размер выходных пособий. Закон, вносящий изменения в Трудовой кодекс, вступает в силу с 13 августа. Теперь работодатель будет обязан выплатить работнику пособие только за первый месяц пребывания без работы.

"В случае, если длительность периода трудоустройства работника, уволенного в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц", — говорится в документе.