В Twitter появилось видео "ожившего" мяса, которое двигается от любого прикосновения

В Twitter завирусилось видео, которое любого заставит содрогнуться. На кадрах кусок мяса реагирует на каждое касание девушки, которая снимает всё на камеру. При этом происходящее заставляет поверить, что мясо на разделочной доске будто живое. Пользовательница под ником tterororo подписала ролик: "Почему мясо всё ещё движется? Моя мама отказывается готовить его, потому что ей страшно".

Видео © Twitter / tterororo

Кадры были сняты в Паханге, Малайзия. Девушка по имени Теро позже добавила, что после того, как мясо перестало шевелиться, они положили его в холодильник. И только из комментариев она узнала, что произошло на самом деле.

Фото © Twitter / tterororo