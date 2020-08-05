Украинских участковых решили называть шерифами

На Украине участковые начнут работать по принципу американских шерифов. То есть они постоянно будут находиться на территории общины, следить за порядком там и сотрудничать с ней.

— Сейчас у нас запускается такая новая форма — полицейский офицер громады (общины. — Прим. Лайфа), и со временем она придёт на замену участковым офицерам полиции, — рассказал советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24".



По словам Мартыненко, за свой труд часть денег шерифы будут получать от государства, а часть — от местных властей.