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Украинских участковых решили называть шерифами

Они будут закреплены за местными, а не республиканскими властями, как в США.

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На Украине участковые начнут работать по принципу американских шерифов. То есть они постоянно будут находиться на территории общины, следить за порядком там и сотрудничать с ней.

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Первым с молотка уйдёт Ирпенский исправительный центр, который находится в 14 километрах от Киева.

Сейчас у нас запускается такая новая форма полицейский офицер громады (общины. Прим. Лайфа), и со временем она придёт на замену участковым офицерам полиции, — рассказал советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Мартыненко, за свой труд часть денег шерифы будут получать от государства, а часть — от местных властей.

Ранее Лайф сообщал, что Netflix снимает на Украине комедийный боевик с Ван Даммом в главной роли.

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