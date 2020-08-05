В Архангельской области опровергли сообщения о нарушениях в ходе выдвижения кандидатов в губернаторы

Заявления о нарушении закона в ходе процедуры выдвижения кандидатов в губернаторы Архангельской области, о создании неких препон претендентам можно расценивать как дезинформацию. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, подводя итоги круглого стола, организованного Общественной палатой региона.

Ранее появились сообщения о том, что в регионе нарушают закон и чинят препятствия кандидатам в губернаторы при прохождении муниципального фильтра. Такую точку зрения выразил известный в прошлом политик Григорий Явлинский, поддержал его и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

29 июля восемь претендентов на губернаторское кресло сдали в облизбирком пакет документов, необходимых для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы, среди которых и подписные листы. Кандидаты должны были заручиться поддержкой депутатов районного и городского уровней. В избирком им нужно было предоставить как минимум 189 их подписей, максимум — 198.

Рабочая группа избирательной комиссии Архангельской области 3 августа огласила результаты проверки сданных кандидатами подписных листов. Серьёзные нарушения выявили у двух из восьми претендентов. Это и стало поводом для прозвучавших громких заявлений политиков.

— Лично для меня теперь ситуация очевидна. Один кандидат подал меньше подписей, чем требует закон, другой также не выполнил нормы законодательства. То есть в полном соответствии с законодательством допускать к регистрации их нельзя. А заявления о нарушениях являются дезинформацией общественности, — отметил Григорьев.

7 августа избирательная комиссия Архангельской области огласит имена зарегистрированных кандидатов на должность губернатора региона.