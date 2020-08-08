Почему друг Ефремова Сергей Гармаш покинул театр, а сам "Современник" теряет репутацию

Страсти вокруг скандала в Московском театре "Современник" не только не утихли, но разгораются с новой силой после того, как его покинул друг Михаила Ефремова Сергей Гармаш. Актёры театров и кино смотрят онлайн-проект художественного руководителя театра Виктора Рыжакова "Диалоги о войне", который вызвал возмущение народного артиста театра Сергея Гармаша, и солидарны с актёром.

По мнению недовольных зрителей, актёры говорили о войне как о чём-то отстранённом: "эта война". В непродуманных диалогах слишком много фальши. Никто из собеседников не выразил готовности защищать своё Отечество в случае вторжения захватчиков. Все выбирали свою "жизнь". Зачем зрителям такие "Диалоги о войне и мире" из уст любимых артистов? Возможно, сама идея подобных "Диалогов" интересна, только её воплощение оказалось бездумным и суетливым и явно не отражает того, зачем наши прадеды и деды отдали свои жизни.

— Выпущены "Диалоги", посвящённые юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, — это моё кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным, вспомните, с чего начинался "Современник" — с "Вечно живых". Молодых артистов подтолкнул к этому худрук, а потом и отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра. А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот, апеллируя к каким-то мнениям, внутри которых как аргумент были и суждения чиновников, осуществивших назначение. Нам всем ещё сказали: дескать, кто бы что ни думал, я сделаю из этого спектакль, — зачитал на сборе труппы 31 июля 2020 года своё письмо Сергей Гармаш и заявил о своём уходе из театра.

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"Диалоги о войне и мире" построены в виде интервью одного артиста театра "Современник" с другим. Общение ровесников, недавних выпускников Марии Лебедевой с более старшими коллегами на "ты" сложно отнести к неформальному разговору друзей или родственных душ. При этом чем моложе интервьюер, тем чаще обращение переходит на "вы". Так, Мария Лебедева обращается к своей партнёрше Ольге Дроздовой, которая спрашивает у неё советы, и та их даёт с высоты, так сказать, своего жизненного опыта. Правда, выглядит и ведёт себя Ольга Дроздова в этой беседе как "подросток-неформал". С трудом называет три любимые книги о войне вместо пяти, и выбор этот, мягко говоря, ну очень "театральный": "Три товарища" Ремарка (в "Современнике" идёт такой спектакль), "Д'Артаньян и три мушкетёра" (опять спектакль "Дюма") и "Слово о полку Игореве". Не звучит ни одной книги о Второй мировой войне. Дроздова несколько раз повторяет, что она дочь офицера, и в ответах на все вопросы называет себя пацифисткой. В итоге диалог выглядит как непрофессиональное интервью о том о сём — и в результате ни о чём. Кухонные посиделки без философии, поэзии, дискуссии.

Приведу высказывание Виктора Рыжакова о его отношении к Великой Отечественной войне: — Ничего хорошего про войну сказать не могу, потому что страшнее войны нет ничего на свете. О войне, пользуясь опытом Виктора Астафьева в спектакле "Прокляты и убиты", я могу говорить как о самой ужасной части нашей действительности, — признался Виктор Рыжаков.

Любопытно, что режиссёр при этом добавил, что с большим скепсисом относится к кинематографическому языку, с помощью которого говорят на темы войны и мира: — Не знаю насчёт возможностей по этой тематике у кинематографа — велики ли они?! Голливуд лично для меня — тупик, который плодит некий стандарт, делает субпродукт, не имеющий никакого отношения к настоящему, подлинному. Есть фильмы, которые даже заподозрить в конъюнктуре трудно, настолько качественно они сделаны, но представляют собой подделку, пусть даже высокого класса, — заметил Виктор Рыжаков. При этом во время пандемии худрук театра прибегает к экрану, чтобы говорить о войне и показывать свои размышления в честь 75-летия Победы миллионной аудитории.

Актёр театра и кино, кинорежиссёр с большим стажем, заслуженный артист России Василий Мищенко очень критически относится к деятельности Виктора Рыжакова в театре "Современник" (он проработал в "Современнике" 35 лет).

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— Сегодня я в театре "Современник" приглашённый актёр. Кто такой Рыжаков? Я не знаю и не знал его... "Диалоги о войне"?? Чистой воды провокация. Причём провокация сознательная. Вот именно в таком виде... "Диалоги" могут быть, но... не над памятью, над миллионами погибших... Для меня и моей семьи тема Великой Отечественной войны, памяти — особая... Рассуждать можно. Если хотя бы сам отслужил в армии... Ну а режиссура?? Какая тут режиссура: ни формы, ни содержания — одна злоба... А там, где злоба, правды быть не может, — объяснил дипломированный режиссёр и актёр, художественный руководитель режиссёрской мастерской во ВГИКе Василий Мищенко. — Виктор Рыжаков — сам поклонник творчества Серебренникова, и этим всё сказано... "Гоголь-центр — 2" — такой должна быть вывеска на здании "Современника" под руководством Виктора Рыжакова.

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Актриса театра и кино, драматург, режиссёр, выпускница Щукинского театрального училища Елена Скороходова поделилась своим мнением о проекте "Диалоги о войне и мире": — Слушайте, люди, это невозможно смотреть! Пусть лучше Киркоров в стразах рассказывает о своём сексе, я послушаю, чем буду вбирать в себя эту псевдокультурку глумления над нашим священным прошлым. Очень тревожное у меня ощущение от перспективы, куда приведут нас такие глумливые разговорчики. Потому что вот эти актёришки поразговаривают на тему войны и войну спровоцируют. Но сами-то они воевать не пойдут, у них будут брони по какому-нибудь плоскостопию. Это наши дети косить не будут. Оттого мне и тревожно. А что, наш министр культуры эти "Диалоги", глумящиеся над памятью о войне, ещё не посмотрел? — задаётся вопросом Елена Скороходова.