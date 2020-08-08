Сексуальный интеллект. Что такое интимный Альцгеймер и как его избежать

Некоторые принимают окончание юности как точку невозврата. Сетуют на то, что не будет таких ярких оргазмов, что случались раньше, когда гормоны зашкаливали, уйдёт былая страсть, что толкала на безумные поступки. Открытое учёными понятие "сексуальный интеллект" обещает разрушить эти страхи. Если правильно подойти к вопросу, секс, как хорошее вино, будет становиться от года к году лучше.

"Умный секс" лучше "молодого секса"?

Трудности в получении сексуального удовлетворения испытывают не только люди зрелые и пожилые, но и молодые. По наблюдениям психолога Натальи Толстой, многие юноши и девушки закомплексованы и консервативны в половых вопросах, что мешает им наслаждаться жизнью. Вопреки расхожему мнению, для достижения гармонии недостаточно иметь красивое тело и выучить наизусть "Камасутру", более того, физические показатели и техника играют в этом вопросе третьестепенную роль.

— Слагаемые сексуального интеллекта (SQ) — информация и знания, эмоциональные навыки и сознательность тела, — отмечает Наталья Толстая.

По мнению эксперта, все эти показатели человек может "прокачать", как и в случае с IQ. Информация и знания о сексе есть в открытых источниках, есть даже специальные каналы с видеоуроками. Эмоциональные навыки, а это самый важный компонент, включают в себя эмпатию и харизму, которые работают только в паре.

Фото © Shutterstock

"Сознательность тела" важна для того, чтобы почувствовать себя комфортно даже в самых неудобных условиях и сделать так, чтобы и партнёру было комфортно. "Умный секс" более стабилен и надёжен по сравнению с "молодым сексом", который держится только на гормональных всплесках.

Сексуальный Альцгеймер шагает по миру

Сексолог Марти Кляйн, автор книги "Сексуальный интеллект", отметил, что большая часть его пациентов — пары за сорок, которые живут вместе уже много лет и испытывают проблемы в сексе. Снижение влечения — процесс обоюдный. Как только партнёры делают большой перерыв в интимной жизни, запускается процесс, приводящий к "сексуальному Альцгеймеру".

Большую роль в этом играет автоматизм, подстройка под своего партнёра. Если один по-прежнему испытывает потребность в физической любви, а второй охладевает к этой стороне отношений, первому начинает казаться, что он навязывается, и через некоторое время переключается на другие занятия.

Фото © Shutterstock

У обоих падает уровень "сексуального интеллекта". Речь идёт о партнёрах, которые хранят верность друг другу. При этом данный показатель не сводится только к альковным делам. Люди перестают что-либо делать совместно — открывать что-то новое, путешествовать, играть в игры, обмениваться впечатлениями о книгах. Совсем печально, если оба партнёра — амёбы, они точно не расшевелят друг друга.

Марти Кляйн рассказывал в своей книге о супругах, которые смирились с отсутствием секса, и их это начало устраивать. Муж работал на пятидневке, а жена один день в рабочую неделю и по выходным. Постельные утехи остались в далёком прошлом. В современном мире это частая практика, рекордсмен в этом плане — Япония, где супруги, занятые карьерой, могут годами не заниматься любовью. Рост материального благополучия в этом случае обратно пропорционален уровню сексуального интеллекта.

Не зацикливаться на своих гениталиях

Доступность порно формирует опасные стереотипы. Многие забывают, что происходящее на экране — результат работы целой команды, хорошо проработанного сценария, режиссуры и большого количества дублей. Люди сравнивают свой сексуальный опыт с увиденным на мониторе и остаются недовольными собой и своим партнёром.

По мнению психолога Натальи Толстой, "сексуально умный" любовник не думает о том, как "расшевелить свои органы", он старается услышать партнёра, его желания, предпочтения, настроить на диалог, поддержать игру, понять, что уместно и что неуместно. Например, смех может убить любое желание, но в небольших количествах он может стать хорошей приправой к страсти, ведь эмоции — отличное топливо для секса.

Наталья Толстая рекомендует смеяться до входа в спальню. Затем нелишне поучиться у индусов, у которых существует практика "минуты зрительного контакта" перед сближением. Партнёры смотрят "глаза в глаза", настраиваются на дыхание друг друга, и если они всё делают правильно, волна желания накроет их с головой.

Также специалист рекомендует рецепт на случай, если один партнёр хочет секса, а второй, к примеру девушка, не в настроении. Мужчина может ей сделать массаж стоп, это действенное средство отключить голову и включить эмоции. Не секрет, что главный критерий хорошего секса — сексуальное удовлетворение обеих сторон, при этом нельзя зацикливаться на этом как на самоцели.

Фото © Shutterstock

Есть две крайности, в которые нельзя впадать: думать только о себе и переживать о том, что ты делаешь что-то не так, и поэтому твой партнёр не получает разрядки. Чем больше вы думаете, тем дальше вы от оргазма.

По мнению Натальи Толстой, люди рождаются с половым влечением, это базовый инстинкт, но воспитание и социальные установки сбивают его. Все люди, вне зависимости от пола, чувствуют энергетику друг друга. И если женщина имитирует оргазм, мужчина это чувствует, как и наоборот. Нежелание смотреть правде в глаза ведёт к самообману, замалчиванию проблем, а оно — к обоюдному снижению интереса к сексу и к жизни.

В таком случае необходимо пойти вместе к хорошему специалисту и честно ему рассказать о том, о чём вы стеснялись заговорить с партнёром. Это обязательно должен быть разговор трёх сторон: сексолога и обоих возлюбленных. Математик Джон Нэш разработал принцип Win-win, применимый и к постельным забавам, согласно которому в сексе либо выигрывают обе стороны, либо все терпят поражение.

Эрогенные зоны — опасный миф

Ещё одно важное заключение, которое сделали современные сексологи, — устоявшаяся привычка разделять тело на сексуальные и несексуальные зоны в корне неверна. Она загоняет в рамки любой эротический опыт, подпитывает страх людей не соответствовать норме. Те части тела, которые действительно очень чувствительны, работают только при определённых условиях и при наличии чуткого любовника. Если у партнёра низкий SQ и он не чувствует вашего тела, он только навредит.

Фото © Shutterstock

Если вам не нравится обстановка, у вас что-нибудь болит, вы голодны, переживаете по поводу того, что не приняли душ, так называемые эрогенные зоны будут невосприимчивы к ласкам. Затем вам будет казаться, что с вами что-то не так.

На самом деле несексуальных частей тела не существует. Специалисты предложили заменить понятие "эрогенности тел" на "эротическую энергию", главную составляющую сексуального интеллекта. Если он высок у вас и у вашего партнёра, всё тело станет одной большой эрогенной зоной.

Главный принцип сексуального интеллекта — рассматривать секс вне отрыва от повседневности. Если ваша жизнь скучна, вы постоянно не удовлетворены собой и окружающими, если вы не можете разнообразить свой досуг, вряд ли секс будет ярким.