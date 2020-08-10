Почему "Новые люди" — это ответ российского большинства

Не секрет, что о новой партийной панораме не говорит только очень ленивый политолог. События, происходящие в Белоруссии, в России, наводят на мысли, что без нового решительного партийного представительства будет крайне сложно подать "старые бренды", их шансы в условиях отсутствия партийной конкуренции снижаются, как это ни парадоксально. И, наоборот, парламентские партии, что очевидно, чересчур опасаются этой новой конкуренции, справедливо полагая, что люди положительно оценят вероятность замены партийной линейки на перспективу.

Настроения против истеблишмента сильно влияют на политический баланс не только у нас в стране, но и являются питательной средой для многих деструктивных сил в таких "развитых демократиях", как США и ЕС, доставляя немало беспокойства тамошней власти. Эти процессы необходимо улавливать, правильно интерпретировать и обращать во благо, например, в смену корпуса представительной власти на всех уровнях.

Понятно, что в России гражданское общество уже сложилось и не стоит ожидать проявления тех "детских болезней", каковые наблюдались в 1990-х годах. Валить по всей стране памятники героев прошлого никто не собирается (и слава богу, между нами говоря!), никто не хочет встречать рассветы в автозаках (хотя есть и такие альтернативно одарённые молодые люди).

Давно уже понятно, что у вменяемой публики люди, которые зовут в "прекрасную Россию будущего", но при этом обещают развешивать своих политических оппонентов на фонарях или люстрировать без пощады, доверия уже давно не вызывают. Даже любопытно: чем же закончится для них этот "праздник непослушания"?

Времена изменились. Ничего не нужно ждать. Те, кто не выходит на площади, на самом деле меняют жизнь, работая каждый день и голосуя в установленное законом время. Это молчаливое, но активное большинство и есть тот самый "глубинный электорат", который на деле формирует ветви власти, что бы вам ни рассказывали разного рода "протестуны с большой дороги".

Необходимость в представительстве этих людей назрела давно, творческая и политическая интеллигенция пытается объединиться и спокойно реализовать свои компетенции без лишнего шума (и пыли). И это не кружок на конспиративной квартире, отнюдь…

Недавно вот прошёл второй съезд партийной структуры "Новые люди". Кандидаты и сторонники приехали с мест, пришли с федерального уровня, и вы всё это видели. Эти люди работают "на земле" и не хотят, чтобы эта земля была выжженной. Может, произошёл не самый громкий выход на политическую сцену, но, как правило, именно так появляется реальная политическая сила, что бы ни говорили оппоненты.

Обратил внимание, что за короткий срок со дня регистрации (1 марта 2020 года), "Новым людям" удалось привлечь в свои ряды достаточно большой корпус сторонников и кандидатов из числа видных деятелей в своих отраслях и направлениях. Думаю, что каким-то искусственным образом такое сделать было бы не вполне реально. Многие из привлечённых — мои хорошие друзья.