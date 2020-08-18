Коля первый? Какие шансы у младшего Лукашенко

В последнее время много внимания уделяется заметно подросшему Николаю Лукашенко. Отмечают его стиль (Men in Black), присутствие практически на всех официальных мероприятиях с участием отца и, конечно, последнюю инициативу Александра Лукашенко по изменению конституции страны. Как заподозрили, в том числе с целью снизить для Николая, так сказать, возраст согласия для участия в предстоящих президентских кампаниях.
Политтусовка питает надежды относительно Николая Лукашенко, потому что его президентство обещает быть "лёгкой прогулкой" для коррупционеров: молодым президентом манипулировать легче. Владимир Зеленский не даст соврать. А вот различным светским персонажам, без устали трубящим о наследнике, нужен новый молодой и богатый герой, который будет за всё платить. В этом смысле Николя без двух минут для них самый лакомый и желанный президент.
Безусловно, Лукашенко лично готовит Николая к роли преемника, и это печально во всех смыслах. Роль Николая — блюститель интересов отца, где бы он ни находился: на госдолжности или в бизнесе, который, как понятно, у "семьи" достаточно масштабный.
При этом в обойме Лукашенко ещё, на минуту, есть два сына: Виктор, которого очень не любят наши "западные партнёры", считая его слишком пророссийским, и Дмитрий, о котором широкая публика знает мало.
Виктор, долгое время занимавший ключевые посты в государственной системе РБ, иногда впадая в явную немилость у своего отца, игрок достаточно публичный, поэтому именно его оппоненты семьи Лукашенко упорно делают "виновным" в избыточно силовом подавлении протестов на первом этапе. Стремятся, так сказать, исключить его участие в дальнейших политических процессах в РБ.
Понятно и то, что вариант со Светланой Тихановской также оказался слегка проходным. Девушка "устала" ещё на первых этапах борьбы за власть. Попытки её приободрить и оживить в политическом плане пока выглядят достаточно жалко. В случае её победы на гипотетических дополнительных выборах в стране она не сможет исполнять обязанности президента в силу банального отсутствия компетенций.
Впрочем, возможно, именно такая задача (деструктивная по отношению к экономике страны) и стоит перед внешними акторами с Запада. Но не будем думать о плохом заранее. Возможно, что, в конце концов, сравнительно неплохим вариантом для всех участников событий станет максимально ослабленный во всех смыслах Лукашенко, подвешенный на стропах своей сомнительной легитимности.
Однако, думаю, такой вариант, безусловно губительный для страны, будет неприемлем для гражданского общества Белоруссии, ожидающего сильного политика с программой развития.