Коля первый? Какие шансы у младшего Лукашенко

В последнее время много внимания уделяется заметно подросшему Николаю Лукашенко. Отмечают его стиль (Men in Black), присутствие практически на всех официальных мероприятиях с участием отца и, конечно, последнюю инициативу Александра Лукашенко по изменению конституции страны. Как заподозрили, в том числе с целью снизить для Николая, так сказать, возраст согласия для участия в предстоящих президентских кампаниях.

Политтусовка питает надежды относительно Николая Лукашенко, потому что его президентство обещает быть "лёгкой прогулкой" для коррупционеров: молодым президентом манипулировать легче. Владимир Зеленский не даст соврать. А вот различным светским персонажам, без устали трубящим о наследнике, нужен новый молодой и богатый герой, который будет за всё платить. В этом смысле Николя без двух минут для них самый лакомый и желанный президент.

Безусловно, Лукашенко лично готовит Николая к роли преемника, и это печально во всех смыслах. Роль Николая — блюститель интересов отца, где бы он ни находился: на госдолжности или в бизнесе, который, как понятно, у "семьи" достаточно масштабный.

При этом в обойме Лукашенко ещё, на минуту, есть два сына: Виктор, которого очень не любят наши "западные партнёры", считая его слишком пророссийским, и Дмитрий, о котором широкая публика знает мало.

Виктор, долгое время занимавший ключевые посты в государственной системе РБ, иногда впадая в явную немилость у своего отца, игрок достаточно публичный, поэтому именно его оппоненты семьи Лукашенко упорно делают "виновным" в избыточно силовом подавлении протестов на первом этапе. Стремятся, так сказать, исключить его участие в дальнейших политических процессах в РБ.

Понятно и то, что вариант со Светланой Тихановской также оказался слегка проходным. Девушка "устала" ещё на первых этапах борьбы за власть. Попытки её приободрить и оживить в политическом плане пока выглядят достаточно жалко. В случае её победы на гипотетических дополнительных выборах в стране она не сможет исполнять обязанности президента в силу банального отсутствия компетенций.

Впрочем, возможно, именно такая задача (деструктивная по отношению к экономике страны) и стоит перед внешними акторами с Запада. Но не будем думать о плохом заранее. Возможно, что, в конце концов, сравнительно неплохим вариантом для всех участников событий станет максимально ослабленный во всех смыслах Лукашенко, подвешенный на стропах своей сомнительной легитимности.